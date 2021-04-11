Як доїхати на роботу під час карантину: цікаві альтернативи громадському транспорту

У Києві та інших містах країни міська влада вчергове посилила карантинні обмеження. В деяких регіонах рух громадського транспорту обмежений. А користуватись ним можна лише за спеціальними перепустками.

Які є альтернативи громадському транспорту та в чому їхні плюси та мінуси – читайте далі.

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Спецперепустки у Києві отримали насамперед працівники підприємств критичної інфраструктури та ті, хто забезпечує життєдіяльність міста. Натомість інші, за порадами місцевої влади, мали б перейти на "дистанційку". Однак не так сталося, як гадалося – Київ у перший же день став у заторах з цінами на таксі по 500 гривень.

Велосипед

Та що робити тим, хто не має перепустки, проте має їхати на роботу і не за всі гроші світу? Киянин Олександр Коваленком пересів на велосипед. За день він долає близько 50 кілометрів.

Мені набагато простіше добратись на велосипеді, набагато швидше, ніж доїде машина. В часи коронавірусу і всього іншого, то кращого, ніж велосипед, транспорту немає,

– сказав Олександр.

Інфраструктура для велосипедистів в останні роки покращилась. Утім проблемою досі залишаються – водії автівок, які часто ігнорують велосипедистів і створюють аварійні ситуації.



Чудовою альтернативною громадському транспорту є велосипед / Фото Nubia Navarro, Pexels

Водночас Володимир Трегубов, який також користується двоколісним, зазначає, що окрім переваг такого транспорту, є й недоліки.

"Недолік – це те, що я живу на 4 поверсі, треба тягти його без ліфта, у вагон метро його не можна взяти, не в будь-яку погоду можна на ньому їздити", – зазначив велосипедист Володимир.

Електросамокати

Ще одна альтернатива громадському транспорту – електросамокати. В столиці вже існують 3 сервіси, які дають їх напрокат. Для цього треба мати на банківській карті 100 – 200 гривень для депозиту. А одна поїздка, в середньому, обійдеться десь в 70 гривень. Нюанс полягає в тому, що в Україні наразі відсутнє законодавство для регулювання цих транспортних засобів.

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"У порівнянні з тим, що ви є пішоходом, ви виграєте у швидкості, в часі. Якщо це прокатний самокат, берете там, де вам зручно і залишаєте теж там, де вам зручно. Ви не думаєте про зарядку і так далі. Однак у нас не скрізь інфраструктура передбачена під це. Тобто не скрізь відповідний пандус. Треба або в об'їзд їхати місцями, або ж нести на собі. Тобто часом це ускладнює завдання", – пояснив Олександр Гавриленко.



В деяких містах України можна взяти самокат напрокат / Фото Let's Kick, Pexels

Орендоване авто або каршерінг

Окрім самокатів та велосипедів, існують й інші альтернативи громадському транспорту. Наприклад, можна взяти авто напрокат. Однак, для цього треба мати водійські права.



Ви можете також скористуватись орендою авто каршерінгом / Фото Alexandr Podvalny з Pexels

Або ж ви можете скористатись каршерінгом. Однак й тут є вірогідність підхопити коронавірус від попутника, як і в громадському транспорті. І в обох випадках заторів також не оминути.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу