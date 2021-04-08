У Києві з 5 квітня значно посилили карантин, перестали працювати садочки й школи, а весь громадський транспорт перевозить лише людей зі спецперепустками. Через такі транспортні обмеження у перший же день столиця зупинилася у шалених заторах, а ціни на таксі виросли до захмарних висот. До того ж як виявилося, спецперепустки змогли отримати далеко не всі, хто їх потребував.

Розпитали експертів та киян про те, чому ж зросли ціни на таксі та як можна отримати перепустки на транспорт.

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Чому зі спецперепустками у Києві виникла проблема

Станом на 7 квітня, Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав майже 500 тисяч спецперепусток для проїзду працівників підприємств критичної інфраструктури.

Перепустки видали:

Закладам охорони здоров’я та фармацевтики - 152 тисячі;

Сфері промисловості (підприємствам з виробництва та реалізації продуктів харчування, оборонної галузі, машинобудування) – 104 тисячі;

Центральним органам виконавчої влади, державним та комунальним установам та організаціям –81 тисяча спецквитків;

Військовослужбовці, рятувальники, правоохоронці, органи судової системи отримали 72 тисячі перепусток;

Підприємства житлово-комунального господарства – 46 тисяч;

Працівникам ЗМІ видали 4700 спецперепусток;

Закладам культури, релігійної та ритуальної сфери – 2700.

На початку тижня кияни скаржилися, що не всі змогли отримати спецперепустки і навіть лікарів не пускали у громадський транспорт. Тому терміново додруковували ще 100 тисяч перепусток. У соцмережах скаржаться, що багато представників критичної інфраструктури не отримали перепустки.

Скріншоти з Фейсбуку

Мешканка Києва розповіла у коментарі 24 каналу, що весь процес отримання перепусток – суцільна складність. Мер сказав про те, що вводяться спецперепустки в середу вдень, але ніякої детальної інформації не було аж до вечора четверга. В четвер, о 18:11, нарешті, вивісили офіційну інформацію на сайті, це час, коли й в КДМА департаменти вже не працюють, і у більшості підприємств керівники (тобто саме ті, хто повинен писати ці заяви) тільки-тільки виїхали додому.

Вранці п'ятниці обклалися з керівництвом вкладками в браузері, щоб вказати все, що було у вимогах, сіли складати лист. Зразка ніякого немає. Може бути, що ми його неправильно склали якось, може – нам просто відмовили, вирішили, що обійдуться... Хто ж розбере? Відправили на e-mail. Відтоді ніякого зворотного зв'язку. Ні відмови, ні коментаря, нічого,

– розповідає мешканка Києва.

Вона додає, що працює у сфері віддаленої торгівлі запчастинами для засобів зв’язку і перепустки просили саме для тих, хто працює руками. Багато проблем вирішила б наявність елементарної електронної форми заявок на ці перепустки, з відповідними віконцями, куди і які дані потрібно вводити. А також, щоб був хоч якесь статус, в якому знаходиться заявка.

Втім, багатьом киянам все ж вдалося отримати документ для того, аби можна було дістатися до роботи.

Перепустку видали на роботі, яка процедура – не знаю, бо керівництво займалось цим. На перепустці ім'я, прізвище, посада і штамп підприємства. У метро вибірково питали документи у людей з перепустками. Іншим транспортом поки не користувався,

– розповів нам киянин.

Загалом, ті, хто отримали перепустки розповідають, що всім займалося керівництво – заповнювало заяву та подавало списки до КМДА.

Але з перепустками є й ще одна проблема. Так, хворі люди, яким потрібно доїхати до лікарні – просто не можуть цього зробити. У Київській міській раді зазначали, що людям, яким необхідна хімієтерапія, гемодіаліз, мають звернутися до закладів охорони здоров’я, де вони проходять лікування. І лікарні мають надати цим людям спеціальний промокод для поїздок Убером. Наскільки це взагалі реально та з яких умов працюватиме в Україні – сказати важко.

Читач Борис Боровик пише нам, що зіткнувся з неприємними наслідками жорсткого карантину.

Мені треба було потрапити до лікаря. У мене часто бувають важкі спазми від застою жовчі. Мені її викачують зондом. Прихопив черговий напад, але дістатися до лікарні неможливо: транспорт тільки за перепустками, а у таксі божевільні ціни для пенсіонера. Хоч лягай, та вмирай. Чому організатори карантину не в змозі продумати все до кінця? Чому не враховуються екстрені випадки?

– пише Боровик.

Він додав, що швидка допомога в таких випадках не хоче виїжджати й дзвони хоч на гарячу лінію, хоч куди завгодно.

Чому виросли ціни на таксі

Закритий транспорт спричинив ще одну проблему – різке подорожчання послуг таксі. Так, у столиці в понеділок зранку ціни виросли, подекуди, у 5 разів. Цю ситуацію навіть вирішили дослідити в Антимонопольному комітеті України, адже вони отримали багато скарг. Втім, вини водіїв таксі у цьому немає. Олександр Дяченко, речник ГО "Асоціація відповідальних перевізників" зазначив, що основна причина зростання цін на таксі – попит. У понеділок вранці, він стрибкоподібно зріс в 4-5 разів в порівнянні минулим тижнем. А коли відразу кілька пасажирів борються за одного водія, вони так чи інакше намагаються виїхати першими й пропонують вищу ціну.

Це особливо неприємно для пасажирів, які користуються таксі постійно і звикли до доступної ціни. Але з точки зору вивезення максимальної кількості людей до критичної ситуації, зростання ціни це позитивний процес. Наприклад, через зростання тарифів на роботу вийшло набагато більше водіїв ніж зазвичай, ті хто раніше закинув це, повернулися, "нічники" змінили графік і виїхали вранці, коли потреба в транспорті була найвищою

– говорить Дяченко.

Він додає, що зараз ми спостерігаємо картину, яка схожа на локдаун навесні 2020, перший день – закриття громадського транспорту, стрибкоподібне зростання ціни на таксі, і їхня стабілізація протягом доби. Надалі ціни на таксі навіть знизилися оскільки населення боялося коронавірусу і реально сиділо по домівках. Зокрема за карантин у 2020 році, кількість поїздок зменшилася настільки, що скоротилося кількість водіїв, замовлень на всіх не вистачало і багато з них змінили роботу.

Спецперепустки на транспорт / Фото КМДА

Цього року проблему намагалися вирішити роздавши спецперепустки, але, мабуть, не все вийшло тому і Уклон і Убер уже заявили про відновлення програм по підвозу медперсоналу і пацієнтів. Пацієнти, які змушені відвідувати лікарні періодично – це окрема біда, наприклад, гемодіаліз або донори крові, вони фактично залишилися без транспорту і ними досі займаються таксисти,

– говорить Дяченко.

Експерт пояснив, що в тому разі, якщо ж локдаун знову введуть без попередження – ситуація повториться. Наразі ж, від закритого транспорту потерпають і водії маршруток, які просто працюють у збиток. У Києві водії маршруток масово звільняються з роботи, деякі беруть відпустки "своїм коштом". Це пояснюють тим, що працювати під час локдауну невигідно та ще й штрафи доводиться платити.

Пасажиропотоку зараз взагалі немає. Ходили пусті тролейбуси, автобуси та маршрутки,

– сказав Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Він розповів, що у перший день транспортного локдауну – 5 квітня на маршрути виїхали 70 – 80% рухомого складу. Водії перевіряли перепустки. А вже ближче до вечора більшість транспорту почало "з’їжджати" з рейсів.