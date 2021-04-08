В Киеве с 5 апреля значительно усилили карантин, перестали работать садики и школы, а весь общественный транспорт перевозит только людей со спецпропусками. Из-за таких транспортных ограничений в первый же день столица остановилась в безумных пробках, а цены на такси выросли до заоблачных высот. К тому же как оказалось, спецпропуска смогли получить далеко не все, кто в них нуждался.

Расспросили экспертов и киевлян о том, почему же выросли цены на такси, и как можно получить пропуска на транспорт.

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Почему со спецпропусками в Киеве возникла проблема

По состоянию на 7 апреля, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал почти 500 тысяч спецпропусков для проезда работников предприятий критической инфраструктуры.

Пропуска выдали:

Учреждениям здравоохранения и фармацевтики – 152 тысячи;

Сфере промышленности (предприятиям по производству и реализации продуктов питания, оборонной отрасли, машиностроения) – 104 тысячи;

Центральным органам исполнительной власти, государственным и коммунальным учреждениям и организациям – 81 тысячу спецбилетов;

Военнослужащим, спасателям, правоохранителям, органам судебной системы – 72 тысячи пропусков;

Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства – 46 тысяч;

Работникам СМИ – 4700 спецпропусков;

Учреждениям культуры, религиозной и ритуальной сферы – 2700.

В начале недели киевляне жаловались, что не все смогли получить спецпропуска и даже врачей не пускали в общественный транспорт. Поэтому срочно допечатывали еще 100 тысяч пропусков. В соцсетях жалуются, что многие представители критической инфраструктуры не получили пропуска.

Скриншоты из фейсбука

Жительница Киева рассказала в комментарии 24 каналу, что весь процесс получения пропусков – сплошная сложность. Мэр сказал о том, что вводятся спецпропуска в среду днем, но никакой детальной информации не было вплоть до вечера четверга. В четверг, в 18:11, наконец, вывесили официальную информацию на сайте, это время, когда и департаменты КГГА уже не работают, и у большинства предприятий руководители (то есть именно те, кто должен писать эти заявления) только-только выехали домой.

Утром пятницы обложили себя с руководством вкладками в браузере, чтобы указать все, что было в требованиях, сели сочинять письмо. Образца никакого нет. Может быть, что мы его неправильно сочинили как-то, может – нам просто отказали, решили, что обойдутся... Кто же разберет? Отправили на e-mail. С тех пор никакой обратной связи. Ни отказа, ни комментария, ничего,

– рассказывает жительница Киева.

Она добавляет, что работает в сфере удаленной торговли запчастями для средств связи и пропуска просили именно для тех, кто работает руками. Многие проблемы решило бы наличие элементарной электронной формы заявок на эти пропуска, с соответствующими окошками, куда и какие данные нужно вводить. А также, чтобы был хоть какой-то статус, в котором находится заявка.

Впрочем, многим киевлянам все же удалось получить документ для того, чтобы можно было добраться до работы.

Пропуск выдали на работе, какая процедура – не знаю, потому что руководство занималось этим. На пропуске имя, фамилия, должность и штамп предприятия. В метро выборочно спрашивали документы у людей с пропусками. Другим транспортом пока не пользовался,

– рассказал нам киевлянин.

В общем, те, кто получил пропуска рассказывают, что всем занималось руководство – заполняло заявление и подавало списки в КГГА.

Но с пропусками есть и еще одна проблема. Так, больные люди, которым нужно доехать до больницы просто не могут этого сделать. В Киевском городском совете отмечали, что людям, которым необходима химиетерапия, гемодиализ, должны обратиться в учреждения здравоохранения, где они проходят лечение. И больнице должны предоставить этим людям специальный промокод для поездок на Убере. Насколько это вообще реально и при каких условиях будет работать в Украине – сказать трудно.

Читатель Борис Боровик пишет нам, что столкнулся с неприятными последствиями жесткого карантина.

Мне надо было попасть к врачу. У меня часто бывают тяжелые спазмы от застоя желчи. Мне ее выкачивают зондом. Прихватил очередной приступ, но добраться до больницы невозможно: транспорт только по пропускам, а у такси сумасшедшие цены для пенсионера. Хоть ложись, да умирай. Почему организаторы карантина не в состоянии продумать все до конца? Почему не учитываются экстренные случаи?

– пишет Боровик.

Он добавил, что скорая помощь в таких случаях не хочет выезжать и звони хоть на горячую линию, хоть куда угодно.

Почему выросли цены на такси

Закрытый транспорт вызвал еще одну проблему – резкое подорожание услуг такси. Так, в столице в понедельник утром цены выросли, местами, в 5 раз. Эту ситуацию даже решили исследовать в Антимонопольном комитете Украины, ведь они получили много жалоб. Впрочем, вины водителей такси в этом нет. Александр Дьяченко, спикер ОО "Ассоциация ответственных перевозчиков" отметил, что основная причина роста цен на такси – спрос. В понедельник утром, он скачкообразно вырос в 4-5 раз по сравнению прошлой неделей. А когда сразу несколько пассажиров борются за одного водителя, они так или иначе пытаются выехать первыми и предлагают более высокую цену.

Это особенно неприятно для пассажиров, которые пользуются такси постоянно и привыкли к доступной цене. Но с точки зрения вывоза максимального количества людей к критической ситуации, рост цены это позитивный процесс. Например, из-за роста тарифов на работу вышло гораздо больше водителей чем обычно, те кто раньше забросил это, вернулись, "ночники" изменили график и выехали утром, когда потребность в транспорте была самой высокой

– говорит Дяченко.

Он добавляет, что сейчас мы наблюдаем картину, которая похожа на локдаун весной 2020, первый день – закрытие общественного транспорта, скачкообразный рост цены на такси, и их стабилизация в течение суток. В дальнейшем цены на такси даже снизились поскольку население боялось коронавируса и реально сидело по домам. В частности за карантин в 2020 году, количество поездок уменьшилось настолько, что сократилось количество водителей, заказов на всех не хватало и многие из них сменили работу.



Спецпропуска на транспорт / Фото КГГА

В этом году проблему пытались решить раздав спецпропуска, но, видимо, не все получилось поэтому и Уклон и Убер уже заявили о возобновлении программ по подвозу медперсонала и пациентов. Пациенты, которые вынуждены посещать больницы периодически – это отдельная беда, например, гемодиализ или доноры крови, они фактически остались без транспорта и ими до сих пор занимаются таксисты,

– говорит Дяченко.

Эксперт пояснил, что в том случае, если же локдаун снова введут без предупреждения – ситуация повторится. Сейчас же, от закрытого транспорта страдают и водители маршруток, которые просто работают в убыток. В Киеве водители маршруток массово увольняются с работы, некоторые берут отпуска "за свой счет". Это объясняют тем, что работать во время локдауна невыгодно да еще и штрафы приходится платить.

Пассажиропотока сейчас вообще нет. Ходили пустые троллейбусы, автобусы и маршрутки,

– сказал Игорь Мойсеенко, председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Он рассказал, что в первый день транспортного локдауна – 5 апреля на маршруты выехали 70 – 80% подвижного состава. Водители проверяли пропуска. А уже ближе к вечеру большинство транспорта начало "съезжать" с рейсов.