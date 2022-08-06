Киргизи воюють у російсько-українській війні по обидва боки: як до цього ставиться влада держави

Киргизстан є учасником організації договору про колективну безпеку, і в політичному та економічному контексті сильно залежить від росії. Країна-агресорка може тиснути на нього і щодо війни з Україною.

Суспільство проти війни, але влада залежить від росії

Попри те, що інший учасник ОДКБ, Казахстан, висловив своє ставлення до збройної агресії кремля в Україні та заявив, що не визнає квазіреспубліки на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у Киргизстані наразі не можуть дозволити собі таке. Про це 24 каналу розказав журналіст-розслідувач киргизького видання MediaHab Арген Бактибек уулу.

До теми Більшість киргизів негативно сприймають наявність російської бази в Киргизстані, – журналіст

Наша країна обмежується тим, що закликає до миру та висловлює стурбованість, але, на жаль, вона більш залежна від росії,

– каже він.

За словами журналіста, киргизьке суспільство проти цієї війни. Це доводять численні антивоєнні мітинги, які відбувалися з самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Однак влада не може офіційно висловити своє ставлення до цього.

Як влада ставиться до киргизів, які беруть участь у війні росії проти України

Арген Бактибек уулу також розповів, що у Киргизстані помітно дуже неоднозначне ставлення до громадян, які беруть участь у російсько-українській війні. Так, на тих, хто зараз перебуває в рядах територіальної оборони та воює на боці України, заводять кримінальні справи.

Натомість, коли з'являється інформація про те, що колишні громадяни Киргизстану, які отримали громадянство росії, загинули на полі бою, їхні тіла привозять на батьківщину та урочисто ховають як героїв за участі російських та киргизьких військових.

Киргизький журналіст про ставлення до російсько-української війни в його країні: дивіться відео



Нагадаємо, раніше Головному управлінню розвідки Міноборони України стало відомо, що росія намагається залучити до війни в Україні вихідців з країн Центральної Азії – Таджикистану, Киргизстану та Узбекистану. За це їм пропонують російське громадянство та високу зарплатню.