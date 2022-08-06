Офіційно це база ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку), але всі знають, що там тільки російські військові. Про це для 24 каналу розповів киргизький журналіст видання MediaHub Арген Бактибек уулу.

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"До цього неоднозначне ставлення. У цієї бази мета – нібито захистити Центральну Азію від вторгнення бойовиків з Афганістану. Одна частина суспільства вимагає, щоб цю базу закрили", – сказав Бактибек.

Працює російська пропаганда

За словами журналіста, щодо авіабази є ще питання з фінансової частини – незрозуміло, скільки російська сторона платить за розміщення. Він зазначив, що раніше у Киргизстані була американська база і мільйони надходили в бюджет.

Нещодавно були домовленості, щоб цю базу розширити. Я все ж таки вважаю, що у нас більше негативне ставлення до цього, щоб війська інших країн перебували на нашій території. З іншого боку – дуже сильна російська пропаганда. Всі дивляться телебачення. Навіть попри заборони шукають російський контент,

– пояснив Бактибек.

росія хоче залучили киргизів у війну

У Киргизстані поширюють оголошення про набір до нібито приватних охоронних компаній. Проте насправді мовиться про участь у війні проти України.

"В останні роки у нас відбувся ряд криз – насильницьким способом змінилася влада, була коронакриза. Це сильно вдарило. Є бідність і, можливо, оголошення можуть бути успішними. З іншого боку, активісти та журналісти пояснюють, що росія не виконує своїх зобов'язань", – зазначив журналіст.

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Він наголосив, що для людей немає ніяких компенсацій у випадку каліцтв чи смерті. Журналісти та активісти працюють над тим, щоб пояснювати це й не дати людям воювати проти України.

"Наше суспільство достатньо мобільне і динамічне. Наприклад, про ці оголошення нам розповіли активісти. Після цього ми зацікавились, а пабліки, які почали це публікувати, все видалили. У нас вийшов матеріал і киргизькою, і російською. Ми це поширювали. Крім цього, ми для наших громадян, яких багато в Москві, намагаємося розповідати про події в Україні", – додав Бактибек.

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