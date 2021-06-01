Депутатам фракції Порошенка пояснили, як коментувати розслідування Бігуса про Медведчука, – ЗМІ

"Європейська солідарність" підготувала для нардепів ефірні тези про те, як коментувати чергове розслідування Bihus.Info. У розслідуванні мовиться про закупівлю вугілля на окупованих територіях Донбасу в 2014 – 2015 роках компаніями з орбіти Віктора Медведчука.

Інформаційний та аналітичний відділи фракції партії підготували документ, який отримали журналісти. Там інформацію про можливу причетність лідера "ЄС" до схеми з вугіллям називають "брехливою" і "власною думкою" журналістів.

Читайте також Допит Порошенка в СБУ перенесли через прохання адвокатів

Основні тези, які радять говорити нардепам "ЄС"

"У 3 серії Бігуса вже немає жодного брехливого твердження, що Порошенко доручав Медведчуку вести переговори з терористами про поставки вугілля або що давав наказ возити туди готівку. І Денис Бігус, і Аліса Юрченко тепер відділяють твердження від власних думок словами "на мою думку" або "ми припускаємо", – мовиться в документі.

На думку аналітиків партії, це свідчить про те, що у журналістів "немає підтвердженої та перевіреної інформації і вони не хочуть нести відповідальність за поширення брехні".

Тези поділені на два блоки:

один із них присвячений останній, 3 серії розслідування;

інший – усьому циклу загалом.

Нардепам не рекомендують порушувати питання щодо фільмів самостійно.

Однак у документі мовиться:

депутати мають нагадувати про роль Медведчука в питанні переговорів про звільнення заручників і про те, що Порошенку "вдалося повернути додому близько 3 тисяч людей";

твердження про обмін "труби Медведчука" на Севастопольський морський завод є "неправдивими".

"Підприємство, яке до війни належало Інвестиційному фонду Петра Порошенка, після анексії Криму було конфісковане російською окупаційною владою. Керівництво заводу, якому вдалося вивезти документацію з окупованого Криму, ризикуючи життям і свободою, перереєструвало підприємство на підконтрольній території України. А Шевченківський суд у 2016 році визнав рішення окупаційної влади про конфіскацію заводу нікчемними – і це судове рішення чинне сьогодні", — зауважили автори документу.

Також депутатам радять:

нагадувати про квартиру подружжя Зеленських в Ялті та про те, що вона була перереєстрована за законами Росії;

говорити, що суспільству намагаються нав'язати думку про зв'язок Медведчука з Порошенком і що це "чорний піар, який координується командою Зеленського";

наводити "докази співпраці Зеленського і Медведчука". Насамперед — "нечуване збагачення за президентства Зеленського". Вони можуть цитувати дані рейтингу журналу "Фокус", згідно з яким у 2018 році Медведчук мав 55 мільйонів доларів, а у 2020-му – вже 1,2 мільярда доларів;

говорити, що Медведчук після перемоги Зеленського на президентських виборах став нардепом і власником 3 телеканалів, на яких "слуги народу" з'являлися частіше, аніж депутати "ОПЗЖ";

ще одним "доказом співпраці" укладачі документу вважають те, що РНБО наклала санкції лише на 2 компанії Медведчука зі 100, а після накладення санкцій на нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок" ним "почали заправляти Ігор Коломойський та Ігор Сечин, якого називають гаманцем Путіна".

Ба більше, у документі мовиться, що бітум для "Великого будівництва" постачає білоруський бізнесмен Микола Воробей, що нібито пов'язаний із Медведчуком. Також заступником голови ТСК із розслідування державних зрад призначено однопартійця Медведчука – ексзаступника генпрокурора України Рената Кузьміна.

"Попри звинувачення у тяжкому злочині – державній зраді, Медведчуку дозволили комфортно перебувати у своїй розкішній віллі, а не у в'язниці. Спроба прокуратури змінити запобіжний захід хоча б на заставу провалилася в суді", – мовиться у документі фракції.

На так званих "плівках Медведчука" людина з голосом, схожим на голос кума Путіна, домовлялася про постачання вугілля від окупантів.