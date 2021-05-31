Порошенка викликали на допит до Служби безпеки України. Він мав відбутись 31 травня о 15:00.
До теми Порошенко не з'явився на допит у справі Козака – Медведчука
На прохання його адвокатів допит перенесено на іншу дату цього тижня,
– стверджують в СБУ.
Чому Порошенка викликають на допит
- Порошенко хочуть допитати як свідка в кримінальній справі за підозрою народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака у державній зраді.
- В СБУ зазначили, що виклик Порошенка на допит необхідний для всебічного та об'єктивного вивчення обставин справи.
Зауважимо, раніше Медведчук заявляв, що його на переговори з бойовиками уповноважили саме Петро Порошенко та Олександр Турчинов. Нардеп розповідав, що зустрічався з Порошенком у 2014 – 2018 роках. Потім вони начебто не зійшлись у думках щодо обміну полоненими.
Справа Медведчука: що відомо
- Віктору Медведчуку та його соратнику Тараса Козаку повідомили про підозру у держзраді. Справа стосується замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
- Медведчук нібито передавав Козаку інформацію про підрозділи ЗСУ, ці дані згодом отримували російські спецслужби.
- Куму Путіна обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Козак перебуває за кордоном.