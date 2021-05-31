Порошенко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Он должен был состояться 31 мая в 15:00.

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По просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату на этой неделе,

– утверждают в СБУ.

Почему Порошенко вызывают на допрос

Порошенко хотят допросить в качестве свидетеля по уголовному делу касательно подозрения народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене.

В СБУ отметили, что вызов Порошенко на допрос необходим для всестороннего и объективного изучения обстоятельств дела.

Отметим, ранее Медведчук заявлял, что его на переговоры с боевиками уполномочили именно Петр Порошенко и Александр Турчинов. Нардеп рассказал, что встречался с Порошенко в 2014 – 2018 годах. Затем они якобы не сошлись во мнениях относительно обмена пленными.

Обратите внимание! Порошенко не явился на допрос в СБУ 27 мая, потому что он поехал в Центральную городскую больницу прифронтового города Торецк.

Дело Медведчука: что известно