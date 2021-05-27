В СБУ пояснили, что Порошенко вызвали в качестве свидетеля. От пятого президента хотели получить показания для полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.

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Повторный вызов для Порошенко оформили на 31 мая 2021 года.

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Повестка о вызове на допрос / Фото СБУ

Медведчук говорил, что на переговоры с боевиками его уполномочил Порошенко

Отметим, что ранее сам Виктор Медведчук заявил, что его на переговоры с боевиками уполномочили именно Петр Порошенко и Александр Турчинов. Также нардеп от "ОПЗЖ" пояснил, что с Порошенко он встречался в 2014, в 2015 годах и в дальнейшем – вплоть до 2018 года. Затем они "разошлись во взглядах относительно обмена удерживаемыми лицами".

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