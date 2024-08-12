Під загрозою стабільність режиму та воєнні операції: ISW розповів про наслідки Курського прориву

Аналітики ISW вказують на серйозні виклики для Росії через ситуацію в Курській області. Стабільність режиму Путіна – під загрозою, як і воєнні операції його армії в Україні.

Прорив у Курській області змушує Кремль розглядати довгий кордон з Україною як потенційний фронт, який вимагає захисту. Це може накласти обмеження на оперативне планування Росії через сценарії, які раніше не бралися до уваги.

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Курський прорив – загроза для Кремля

За словами експертів, після відступу Росії з Київської, Чернігівської та Сумської областей у весні 2022 року та звільнення значних територій Харківської області восени 2022 року, російське командування розглядало кордон з Україною як "сплячий фронт".

Проте регулярні диверсійно-розвідувальні дії, артилерійські обстріли та перехресні удари вздовж кордону не викликали широких операційних занепокоєнь у Росії щодо захисту своєї території.

Нинішнє українське вторгнення створює значні загрози російським військовим операціям в Україні та стабільності режиму Путіна та вимагає відповіді,

– пишуть в ISW.

Аналітики вважають, що ігнорування кордону як активного фронту дозволяло Росії зосередити ресурси на військових операціях в Україні. Однак недостатньо укріплені та обладнані позиції на кордоні не змогли запобігти успіхам рейдових груп на початку вторгнення в Курську область.

Тепер російське командування, ймовірно, дійде висновку про необхідність додаткових сил та засобів для ефективного використання укріплених позицій, щоб запобігти можливим майбутнім операціям у цьому регіоні.

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Раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що Курська операція показала, як Москва недооцінила здатність України перехоплювати ініціативу на полі бою.

За словами експертів, російській армії вдавлювалось утримувати ініціативу з осені 2023 року. Тепер, уперше за довгий час, завдяки прориву на Курщині ініціатива на боці України.