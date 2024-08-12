Под угрозой стабильность режима и военные операции: ISW рассказал о последствиях Курского прорыва

Аналитики ISW указывают на серьезные вызовы для России из-за ситуации в Курской области. Стабильность режима Путина – под угрозой, как и военные операции его армии в Украине.

Прорыв в Курской области заставляет Кремль рассматривать длинную границу с Украиной как потенциальный фронт, который требует защиты. Это может наложить ограничения на оперативное планирование России из-за сценариев, которые ранее не принимались во внимание.

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Курский прорыв – угроза для Кремля

По словам экспертов, после отступления России из Киевской, Черниговской и Сумской областей весной 2022 года и освобождения значительных территорий Харьковской области осенью 2022 года, российское командование рассматривало границу с Украиной как "спящий фронт".

Однако регулярные диверсионно-разведывательные действия, артиллерийские обстрелы и перекрестные удары вдоль границы не вызвали широких операционных беспокойств у России по защите своей территории.

Нынешнее украинское вторжение создает значительные угрозы российским военным операциям в Украине и стабильности режима Путина и требует ответа,

– пишут в ISW.

Аналитики считают, что игнорирование границы как активного фронта позволяло России сосредоточить ресурсы на военных операциях в Украине. Однако недостаточно укрепленные и оборудованные позиции на границе не смогли предотвратить успехи рейдовых групп в начале вторжения в Курскую область.

Теперь российское командование, вероятно, придет к выводу о необходимости дополнительных сил и средств для эффективного использования укрепленных позиций, чтобы предотвратить возможные будущие операции в этом регионе.

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Ранее аналитики Института изучения войны писали, что Курская операция показала, как Москва недооценила способность Украины перехватывать инициативу на поле боя.

По словам экспертов, российской армии вдавливалось удерживать инициативу с осени 2023 года. Теперь, впервые за долгое время, благодаря прорыву на Курщине инициатива на стороне Украины.