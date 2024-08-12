Так, представитель китайского МИД по просьбе журналистов прокомментировал введение украинских войск на территорию России.

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Что думают в Китае о "Курске"

Чиновник заявил, что Китай принял к сведению соответствующую ситуацию. Позиция Пекина в украинском вопросе является последовательной и четкой.

Он и в дальнейшем призывает все стороны придерживаться "трех принципов" деэскалации ситуации.

Речь идет о том, что:

зона боевых действий не должна расширяться;

не следует допускать эскалации вооруженного конфликта;

нельзя прибегать к провокациям, которые ведут к усилению огня любой стороной;

Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса,

– говорится в ответе МИД, которое в очередной раз не решилось назвать войну войной.

Напомним, что ЕС и США выразили поддержку действиям Украины в Курской области, отметив ее право защищаться от российской агрессии, в том числе и таким образом. Отметим, что Киев официально не признавал, что на Курщину зашли украинские военные.