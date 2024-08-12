Так, речник китайського МЗС на прохання журналістів прокоментував введення українських військ на територію Росії.

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Що думають в Китаї про "Курськ"

Посадовець заявив, що Китай взяв до відома відповідну ситуацію. Позиція Пекіну в українському питанні є послідовною та чіткою.

Він і надалі закликає всі сторони дотримуватись "трьох принципів" деескалації ситуації.

Йдеться про те, що:

зона бойових дій не повинна розширюватися;

не слід допускати ескалації збройного конфлікту;

не можна вдаватися до провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною;

Китай продовжить підтримувати зв'язок з міжнародним співтовариством і відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи,

– йдеться у відповіді МЗС, яке вкотре не наважилося назвати війну війною.

Нагадаємо, що ЄС і США висловили підтримку діям України у Курській області, наголосивши на її праві захищатися від російської агресії, зокрема й у такий спосіб. Зазначимо, що Київ офіційно не визнавав, що на Курщину зайшли українські військові.