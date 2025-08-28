29 серпня – день, коли Україна схиляє голови у скорботі. Це дата, яка назавжди закарбувалася в нашій пам'яті як символ жертовності й відданості. Ми вшановуємо Героїв, які віддали життя за свободу, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Ціна Незалежності України – найвища. І, на жаль, війна щодня нагадує нам про це новими втратами. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Серед тих, чиї імена вписані у Книгу пам'яті, – військовослужбовці Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, ДСНС, Державної міграційної служби, сервісних центрів. Це наші колеги, які виконували найнебезпечніші та найвідповідальніші завдання. Для колективу МВС кожна така звістка – не рядок у зведенні, а непоправна втрата.

Саме тому підтримка родин загиблих для нас – не формальність. Це наш обов'язок і місія.

Підтримка родин Героїв

Міністерство внутрішніх справ робить усе, аби сім'ї полеглих не залишалися сам на сам зі своїм болем. Ми робимо все, щоб допомогти їм відчути, що їхня втрата для нас – не чужий біль, а наша спільна трагедія і відповідальність. Розуміємо: допомога має бути не лише матеріальною, а й моральною та людською.

Для цього ми створили платформу "МВС: Твоя підтримка", де кожна родина може залишити запит на медичну, психологічну, соціальну чи фінансову допомогу. Простий механізм – щоб у найважчий момент люди знали: ми – поруч і готові допомогти.

Особливу увагу приділяємо психологічній підтримці. Фахівці МВС індивідуально працюють із сім'ями, проводять групові зустрічі та реабілітаційні програми. У випадку гострої потреби залучаються кризові консультанти. Це важливо, адже біль від втрати не зникає, але можна навчитися з ним жити, відчуваючи плече підтримки поруч.

Освіта і майбутнє дітей

Ми добре усвідомлюємо: майбутнє України залежить від дітей. Особливо – від дітей тих, хто віддав життя за нашу державу.

Саме тому в системі МВС створені ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання:

у Києві,

Дніпрі,

Вінниці,

Івано-Франківську,

Кривому Розі.

Це п'ять сучасних навчальних закладів повного пансіону, де діти Героїв здобувають якісну освіту, живуть у безпечних і комфортних умовах, займаються спортом і розвиваються в атмосфері патріотизму.

З кожним роком попит на навчання в ліцеях зростає. Це підтверджує правильність обраного шляху: діти мають відчувати, що держава піклується про них.

Крім того, для дітей загиблих працівників передбачений пільговий вступ до закладів вищої освіти МВС, а членам їхніх сімей ми допомагаємо у здобутті професії чи перекваліфікації. Це наша турбота і відповідальність: щоб кожен, хто втратив близьку людину, мав підтримку і перспективу.

Соціальний захист

Ми організовуємо для дітей програми безпечного оздоровлення, культурні та спортивні заходи, патріотичні табори. У цій справі важлива допомога міжнародних партнерів, які долучаються до підтримки родин і надають можливості для відпочинку й розвитку дітей.

Пам'ять, яка об'єднує

Не менш важлива наша спільна робота – збереження пам'яті. Ми прагнемо, щоб кожне ім'я, кожна історія Героя були закарбовані назавжди.

Для цього створена онлайн-Книга пам'яті, де зібрані відомості про полеглих і куди кожен може додати свої спогади.

Ми реалізуємо відеопроєкт "Розстріляні Росією", що фіксує злочини агресора і говорить мовою правди.

Щороку до річниць повномасштабної війни МВС видає книги з історіями мужності та сили духу наших працівників.

Цього року ми запросили на презентацію родичів загиблих, щоб разом вшанувати пам'ять і вкотре наголосити: їхні близькі назавжди залишаються з нами.

Пам'ять – це не про минуле. Це оберіг для нашого сьогодення й дороговказ для майбутнього.

Схиляємо голови перед Героями. Дякуємо їхнім родинам за мужність. І робимо все можливе, щоб їхній подвиг жив у наших серцях, у наших справах, у нашій державі.

Пам'ятаємо завжди.

І будемо гідними їхньої жертви.