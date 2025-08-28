29 августа – день, когда Украина склоняет головы в скорби. Это дата, которая навсегда запечатлелась в нашей памяти как символ жертвенности и преданности. Мы чтим Героев, которые отдали жизнь за свободу, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Цена Независимости Украины – самая высокая. И, к сожалению, война ежедневно напоминает нам об этом новыми потерями. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Среди тех, чьи имена вписаны в Книгу памяти, – военнослужащие Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, ГСЧС, Государственной миграционной службы, сервисных центров. Это наши коллеги, которые выполняли самые опасные и ответственные задачи. Для коллектива МВД каждое такое известие – не строка в сводке, а невосполнимая потеря.

Именно поэтому поддержка семей погибших для нас – не формальность. Это наш долг и миссия.

Поддержка семей Героев

Министерство внутренних дел делает все, чтобы семьи погибших не оставались один на один со своей болью. Мы делаем все, чтобы помочь им почувствовать, что их потеря для нас – не чужая боль, а наша общая трагедия и ответственность. Понимаем: помощь должна быть не только материальной, но и моральной и человеческой.

Для этого мы создали платформу "МВД: Твоя поддержка", где каждая семья может оставить запрос на медицинскую, психологическую, социальную или финансовую помощь. Простой механизм – чтобы в самый трудный момент люди знали: мы – рядом и готовы помочь.

Особое внимание уделяем психологической поддержке. Специалисты МВД индивидуально работают с семьями, проводят групповые встречи и реабилитационные программы. В случае острой необходимости привлекаются кризисные консультанты. Это важно, ведь боль от потери не исчезает, но можно научиться с ней жить, чувствуя плечо поддержки рядом.

Образование и будущее детей

Мы хорошо осознаем: будущее Украины зависит от детей. Особенно – от детей тех, кто отдал жизнь за наше государство.

Именно поэтому в системе МВД созданы лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания:

в Киеве,

Днепре,

Виннице,

Ивано-Франковске,

Кривом Роге.

Это пять современных учебных заведений полного пансиона, где дети Героев получают качественное образование, живут в безопасных и комфортных условиях, занимаются спортом и развиваются в атмосфере патриотизма.

С каждым годом спрос на обучение в лицеях растет. Это подтверждает правильность выбранного пути: дети должны чувствовать, что государство заботится о них.

Кроме того, для детей погибших работников предусмотрено льготное поступление в учреждения высшего образования МВД, а членам их семей мы помогаем в получении профессии или переквалификации. Это наша забота и ответственность: чтобы каждый, кто потерял близкого человека, имел поддержку и перспективу.

Социальная защита

Мы организуем для детей программы безопасного оздоровления, культурные и спортивные мероприятия, патриотические лагеря. В этом деле важна помощь международных партнеров, которые приобщаются к поддержке семей и предоставляют возможности для отдыха и развития детей.

Память, которая объединяет

Не менее важна наша совместная работа – сохранения памяти. Мы стремимся, чтобы каждое имя, каждая история Героя были запечатлены навсегда.

Для этого создана онлайн-Книга памяти, где собраны сведения о павших и куда каждый может добавить свои воспоминания.

Мы реализуем видеопроект "Расстрелянные Россией", фиксирующий преступления агрессора и говорящий языком правды.

Ежегодно к годовщинам полномасштабной войны МВД издает книги с историями мужества и силы духа наших сотрудников.

В этом году мы пригласили на презентацию родственников погибших, чтобы вместе почтить память и еще раз подчеркнуть: их близкие навсегда остаются с нами.

Память – это не о прошлом. Это оберег для нашего настоящего и указатель для будущего.

Склоняем головы перед Героями. Спасибо их семьям за мужество. И делаем все возможное, чтобы их подвиг жил в наших сердцах, в наших делах, в нашем государстве.

Помним всегда.

И будем достойными их жертвы.