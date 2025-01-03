"Наш пріоритет – безпека громадян": як МВС посилює Україну в умовах війни

Українці не раз чули фразу: "Цей рік був важким". Та по-справжньому важкими роки стали під час повномасштабної війни. Третій Новий рік ми зустріли в умовах масованих, агресивних і цинічних атак ворога.

Як структури МВС забезпечують безпеку в Україні

Щодня біль від втрат наших людей, щодня нові виклики та робота понад межі власних сил. Ми не будуємо ілюзії, натомість робимо максимум, аби наблизити справедливий мир. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Зауважте "Ми вистояли": як українська освіта розвивалася у 2024 році

Національна гвардія, поліція, прикордонники – важлива частина Сил оборони. Наші хлопці та дівчата просто зараз виборюють Незалежність по всій лінії фронту. Ми значно масштабували і посилили бойові бригади, як от "Азов", "Лють" та інші.

Поліція водночас дбає про порядок і стабільність у тилу. Нам вдалося втримати безпекові показники у цивільному секторі на рівні довоєнних показників. ДСНСники – герої без зброї. Рятують людей у надзвичайно складних умовах, нерідко ризикуючи власним життям. Жодна рятувальна служба у світі не має подібного досвіду.

Міграційники та Головний сервісний центр працюють, аби наші люди мали доступ до якісних державних послуг навіть під час блекаутів та у прифронтових областях. Часто – просто в укриттях.

Безпека – ключове завдання в умовах війни. Очевидно, що під час ворожих обстрілів та бойових дій громадяни не відчувають себе в безпеці. Але ми докладаємо багато роботи й зусиль всередині країни, щоб забезпечити захист громадського порядку.

МВС у Силах оборони

Утім сьогодні МВС України – це не лише про внутрішні справи.

МВС – друге в країні відомство за кількістю військовослужбовців. Минулого року ми посилили "Гвардію наступу" у складі Державної прикордонної служби – Донецький та Краматорський прикордонні загони розширилися до бригад "Гарт" та "Форпост". Також сформували зведені стрілецькі бригади у складі Національної поліції України. Плануємо масштабувати та посилювати наші бойові спроможності і надалі.

Загалом на сьогодні сили МВС України становлять близько 20% Сил оборони. Тому всебічна й комплексна підтримка захисників – не просто пріоритет, це насамперед наша відповідальність і наш обов'язок.

Ми хочемо, щоб кожен ветеран і військовий мав доступ до якісної медичної допомоги, психологічної підтримки, реабілітації, протезування та можливостей для працевлаштування.

До теми У МВС відповіли, чому всіх правоохоронців не відправили воювати

Зараз працюємо над створенням протезно-реабілітаційного центру на базі медичного закладу МВС. У співпраці з Protez Foundation та міжнародними партнерами плануємо зробити цей центр місцем із найкращими фахівцями й сучасним обладнанням, де протезуватимуть, виготовлятимуть і обслуговуватимуть протези.

Для зручності запустили Електронний кабінет соціального захисту, де учасники бойових дій системи МВС та їхні родичі можуть швидко залишити запит на допомогу. Також працює контактний центр із соціальних питань. Робимо все, щоб більше послуг були доступні онлайн.

Пріоритет – цифровізація

Продовження цифровізації державних послуг – наш пріоритет на 2025 рік. У час повномасштабної війни це не лише про зручність, а й про безпеку. Для прифронтових регіонів це життєво важливо: відвідування держустанов може бути небезпечним через обстріли. Але це актуально і для тилу, адже цифрові рішення, як-от інтеграція мапи укриттів у Дію, роблять безпеку доступною для кожного. Крім того, цифровізація забезпечує стабільність: послуги надаються навіть під час перебоїв з електроенергією чи руйнування інфраструктури ворогом.

Цього року зосереджуємося на переведенні в онлайн максимально можливої кількості послуг Головного сервісного центру МВС України. Загалом ми розпочали комплексний процес оптимізації роботи ГСЦ. Усуваємо технічні прогалини та мінімізуємо корупційні ризики. Процес матиме декілька частин:

кадрове перезавантаження,

технічний аудит,

покращення програмного забезпечення,

унеможливлення втручання в роботу електронної системи сторонніх засобів.

Чимало послуг ГСЦ МВС вже доступні онлайн в Електронному кабінеті водія або у застосунку Дія і ми бачимо, що вони мають попит серед громадян. Продовжуємо нашу роботу над удосконаленням державних сервісів.

Зауважте Героя України Дмитра Фінашина призначили радником глави МВС із ветеранської політики

Завдання на 2025 рік

Наш пріоритет – безпека громадян. Ми продовжуємо працювати над існуючими проєктами та впроваджуємо нові рішення, щоб люди навіть під час війни відчували себе захищеними.

Посилюємо контроль за обігом зброї, забезпечуємо безпеку шкіл, розширюємо покриття лінії 112 та дбаємо про безбар'єрність.

Серед основних планів на цей рік – посилення спроможностей у сфері розмінування та розбудова системи відеомоніторингу.

Працюємо над створенням центру підводного розмінування у Черкаській області. Він буде оснащений передовою технікою для підводного розмінування – спеціалізованими дронами, безпілотниками з гідролокаторами та сучасним обладнанням для підводного розмінування. Також невдовзі збільшимо команду фахівців з підводного розмінування.

Очікуємо законодавчого врегулювання роботи єдиної системи відеомоніторингу публічної безпеки. Законопроєкт встановить єдині технічні та функціональні вимоги до таких систем. Це підвищить ефективність превентивних заходів і полегшить осіб, які перебувають в розшуку.

Попереду багато роботи. Візія МВС щодо безпекової компоненти містить кращі світові практики, а головне – наш унікальний досвід. Усе разом крок за кроком посилить нашу країну.