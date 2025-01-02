Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Клименка. Відомо, що у 2015 році Фінашин підписав контракт із Національною гвардією України та брав участь у бойових діях на сході України.

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Дмитро Фінашин став радником глави МВС

Глава МВС розповів, що Дмитро Фінашин пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера, отримав надважке поранення на фронті та, ризикуючи власним життям, врятував побратима.

Згодом військовий повернувся у стрій.

Дмитро – молодий представник спільноти воїнів, який як ніхто інший розуміє потреби військових та ветеранів,

– написав Клименко.

Зазначається, що Дмитро Фінашин опікуватиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС.

Довідка. Дмитру Фінашину 30 років. У 2017 році він став учасником АТО/ООС. Був оператором дрона в контрснайперській групі, згодом став заступником командира взводу аеророзвідки. Військовий мав звання головного сержанта, але вирішив перекваліфікуватися на снайпера за півроку до повномасштабного вторгнення. Російське вторгнення Фінашин зустрів у Попасній на Луганщині, куди його підрозділ приїхав на ротацію 23 лютого 2022 року.