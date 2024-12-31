Унікальне явище – підземні школи

Та головне – ми вистояли ще один рік цієї жорстокої війни. Наші сили оборони, рятувальники, енергетики… І разом з ними вистояла освіта. Вчителі, вихователі, позашкільники, викладачі та науковці. Не просто вистояли – розбудовували, модернізовували, підтримували дітей, батьків та одне одного, як би важко не було самим. І за це – величезна подяка кожному, хто не здався, хто залишився в країні і в професії. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Найважче у 2024 році було прифронтовим і прикордонним регіонам. Однак пріоритети, які ми застосовували у фінансуванні, допомогли зберігати й розвивати освіту Сумщини, Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини. Деякі прифронтові області навіть змогли за цих умов реалізувати феноменальні проєкти.

Жодна країна світу не знає такого явища, як підземні школи, а в Запоріжжі, де діти вже пішли на заняття в такі школи, зуміли збудувати їх високоякісно та в рекордно короткі терміни. Майже 80 укриттів, середньою вартістю 100 мільйонів гривень, – це кількість об'єктів, які ми збудували та будуємо в цьому році.

На жаль, ворог змушує нас закопувати школи під землю. За ці кошти ми б могли збудувати таку ж кількість нових, сучасних, наземних шкіл, позашкільних закладів, садочків. Але реалії вимагають від нас іншого – і ми даємо відповідь на цей виклик. Тверду відповідь: попри війну, освіта наших дітей та молоді – пріоритет.

Попри категоричну перевагу спрямування видатків державного бюджету на оборону, ми все одно знаходимо можливість зробити перший маленький крок у напрямі підвищення зарплат, крок розміром у 12 мільярда гривень. Ми збільшили фінансування освіти з 2023 року на 40%, в абсолютних цифрах – це 52 мільярди гривень.

Чого вдалося досягти за 2024 рік

Безпосередньо під час війни ми змінюємо освітні підходи до шкільних предметів. Відкрили 920 навчально-тренувальних центрів для оновленого предмета "Захист України", оснащуємо їх та навчаємо вчителів, аби дати молодим українським громадянам знання, які формують упевненість у собі за будь-яких надзвичайних обставин. Адже дати віру у свої сили, захистити свої цінності, свою родину і державу – пріоритет.

Ми затвердили Державний стандарт профільної середньої освіти і дібрали 30 ліцеїв, які почнуть пілотування нових підходів до навчання у старшій школі. Щоб створити для учнів найкращі можливості для їхнього розвитку.

Ми запровадили безоплатне харчування для 1 – 4 класів, розбудовуємо та оновлюємо харчоблоки у закладах освіти. Якісне харчування – це здоров'я наших юних громадян. І це, безумовно, також пріоритет.

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Ми будуємо 100 найсучасніших майстерень у профтехах для того, щоб наша молодь могла опановувати практичну професію на сучасному обладнанні й бути успішною на величезному ринку праці під час відновлення країни.

Ми змінили філософію надання державного фінансування на здобуття вищої освіти через запровадження грантів так, щоб кошти від держави йшли напряму "в руки" її молодому громадянину. І він чи вона ставали повноцінним гравцем на ринку освітніх послуг, обираючи для себе найкраще.

Ми сприяємо оновленню університетського менеджменту та організовуємо його вивчення. Експериментально впроваджуємо нові рішення для управління університетами та їхнього фінансування через принципово новий для української освіти підхід до формування складу та повноважень університетських наглядових рад.

Ми змінюємо мережу закладів вищої освіти, об'єднуючи ресурси навколо найкращих університетів, та одночасно інвестуємо кошти Світового банку в їхній розвиток.

Ми відкриваємо в Україні офіс "Горизонт Європа", створюємо мережу національних контактних пунктів для отримання європейських грантів на науку та запускаємо принципово нову методику атестації, яка буде забезпечувати додаткові інвестиції для найкращих наукових інституцій.

Ми збільшуємо підтримку з боку урядів країн-партнерів, які беруть на себе видатки, пов'язані з інвестиціями в освіту. Міністерство освіти й науки стало першим міністерством України у 2024 році, яке підписало зі Світовим банком низку угод щодо фінансування за допомогою інструмента "Програма заради результатів" проєкту LEARN – підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні..

Це підтримка державного бюджету за результатами впровадження реформ. Водночас розпочали переговори з партнерами про нові програми в дошкіллі та розширення проєкту, спрямованого на розвиток вищої освіти.

Робота, за якою стоять сотні людей

Коли я кажу "ми", то маю на увазі вчителя і вихователя, майстра виробничого навчання і керівника гуртка, викладача університету й академічного науковця, директора закладу освіти й ректора університету, керівника громади, директора департаменту освіти та керівника області, освітянські ГО та міжнародні донорські організації. Команду МОН, Мінцифри, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту, Мінінфраструктури, Міноборони, Секретаріату Кабміну, комітету ВРУ з освіти науки та інновацій та народних депутатів, що підтримують освіту, голову Верховної Ради, профільного віцепрем'єр-міністра, прем'єр-міністра України, першу леді та президента України.

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Це все та велика команда, без єдності якої неможливо було б вистояти та розвивати освіту під час війни.

У цій колонці не згадую те, чим наша команда займалась майже половину свого робочого часу. А саме створенням передумов для нових результатів у 2025 році.

Нас чекає багато роботи для дитини, учня, студента. Для їхніх батьків. Для педагога і науковця. Для громад і для України. І ми її виконаємо в ім'я тих, хто загинув заради нашої країни та задля тих, хто буде в ній жити.