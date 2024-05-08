"Вікно" чи "двері" можливостей: як на фронт впливає очікування західної зброї

Російська пропаганда поширює тезу про те, що в Україні нібито відкрите "вікно можливостей" для окупантів. Мовляв, їм потрібно поспішати на фронті протягом наступних двох тижнів. Однак малювати певні терміни взагалі не варто.

Первинний ефект щодо постачання зброї для ЗСУ був відтоді, як Конгрес США підтримав законопроєкт про допомогу Україні. Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп, зауваживши, що українська держава уже тоді могла змінити ліміти на використання боєприпасів. Зазначимо, що Джо Байден підписав закон про допомогу Україні 24 квітня.

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Снаряди до цього економили у зв'язку з тим, що не було відомо, коли США ухвалять допомогу.

"Коли стало відомо – затверджено, за тиждень будуть перші снаряди, за два тижні буде вже більше і багато чого, – можна було змінити підходи. Я впевнений, це сталося. Це відобразилося на ситуації на фронті. Стріляти мали почати більше", – сказав військовий оглядач.

До прикладу, українська армія могла почати використовувати озброєння, яке тримала на "чорний день". Утім, нині, зазначив Шарп, можна бути впевненими, що частина американської допомоги уже в Україні й вже використовується на полі бою. Однак, аби досягнути максимального ефекту, потрібен час. Окрім того, українські захисники мають отримати усе, що треба.

Коли навіть на 20% більше снарядів випускається на полі бою – ефект безперечний. Це більше втрат противнику, це менш ефективний контрбатарейний вогонь противника, це менше просування з їхнього боку або взагалі відсутнє просування,

– додав Давид Шарп.

Складно сказати, коли саме ефект буде досягнуто повністю. Проте, він уже набирає обертів. Росія мала умовне "вікно можливостей" від початку року. Усе через те, що тоді стало зрозуміло, що питання американської допомоги для України застрягло. Ворог намагався цим користуватися.

"Росія має ініціативу на фронті у цей момент. Головне – є проблематична ділянка в районі Очеретиного, де вони прорвалися і ще не встигли повністю реалізувати потенціал захоплення території", – наголосив військовий оглядач.

Нині головне завдання українського командування – завдяки резервам та ресурсам максимально зменшити потенційні можливості ворога.

"Для Росії – навпаки важливо це "вікно" використовувати, поки воно є. Я б його пов'язував меншою мірою з боєприпасами українців, а з тим, що їм (окупантам – 24 Канал) вдалося просунутися у цьому місці, вивести оборону українців з рівноваги. Це найважливіша ділянка фронту, яка викликає великі питання", – сказав Давид Шарп.

Водночас це просування не було швидким для росіян. І це дуже важливий момент.

Американська допомога для України