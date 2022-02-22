Як повернутися із тимчасової окупації на контрольовану Україною територію: алгоритм дій

Українцям, які перебувають на окупованих територіях Донбасу, в уряді запропонували алгоритм, як повернутись назад на підконтрольну Україні територію.

Алгоритм повернення оприлюднили у соцмережах. У профільному міністерстві кажуть, що саме зараз активізувалось питання допомоги громадянам з окупованих територій.

Тим часом Міноборони Росії заявило про намір взяти "під захист" мешканців Донбасу

В уряді кажуть, що готові забезпечити людей всім необхідним

Ми готові взяти на себе відповідальність і забезпечити всім необхідним – житлом, їжею, медикаментами, всім, що потрібно, людей, які приймуть рішення покинути окуповані території,

– наголосила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Політикиня зазначила, що так звана "евакуація", яку проводить окупаційна адміністрація є незаконною.

Що пропонують в Міністерстві реінтеграції:

вже після прибуття на підконтрольну Україні територію можна звернутись на "гарячі лінії",

телефонувати треба за номером, що відповідає тій області, в якій ви перебуваєте,

у телефонному режимі треба повідомити своє місце перебування (КПВВ, населений пункт, інші орієнтири, або дані геолокації) і конкретизувати, якої саме допомоги потребуєте,

чергові мають проінструктувати, як діяти, куди рухатися.

Гарячі лінії: Луганська область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00; Донецька область – 062-645-82-82, 050-347-90-70; Харківська область – 057-700-30-90.

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Також у Мінреінтеграції зазначили перелік неурядових організацій, куди можна звернутись. На сторінці відомства у соцмережах є їхні контакті дані.

Тим часом на окупованих територіях триває "мобілізація":

У цей час ватажки бойовиків оголосили на території квазіреспублік "масову мобілізацію".

Чоловіків просто виловлюють на вулицях і запихають в автобуси.

Правозахисник Павло Лисянський стверджує, що люди бояться говорити і дуже налякані.

За словами омбудсменки Людмили Денісової, призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років.

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Текст публікації Мінреінтеграції у фейсбуці:

До уваги громадян, які наразі проживають на тимчасово окупованих РФ районах сходу України і збираються переїхати на підконтрольну Києву територію: що треба пам'ятати

1. Перебуваючи в ТОТ, або вже після прибуття на підконтрольну українському Уряду територію (перетнувши КПВВ на лінії розмежування або пункту пропуску на кордоні із РФ) ви можете звернутися за допомогою на «гарячі» телефонні лінії, номери яких вказані нижче.

2. Слід зв’язуватися за номером, що відповідає тій області, в якій ви перебуваєте.

3. У телефонному режимі ви маєте повідомити на "гарячу" лінію оперативної чергової служби цивільного захисту своє місце перебування (КПВВ, населений пункт, інші орієнтири, або дані геолокації) і конкретизувати, якої саме допомоги потребуєте. Чергові "гарячих" ліній проінструктують вас, як діяти, куди рухатися до місця тимчасово надання житла, пункту харчування чи надання медичної допомоги.

4. Занотуйте і запам’ятайте ці важливі номери "гарячих" ліній служби цивільного захисту:

Луганська область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00

Донецька область – 062-645-82-82, 050-347-90-70

Харківська область – 057-700-30-90