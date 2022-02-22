Їх змогли отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ. Її ведуть для відсічі та стримування російської збройної агресії на Донеччині та Луганщині.

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На оприлюднених записах чути, як бойовики та мешканці тимчасово окупованих територій зізнаються один одному, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення. Крім цього, вони обговорюють накопичення російських військ біля України, зокрема – "кадирівців".

Ба більше, дивуються, що ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли.

Записи розмови проросійських бойовиків: аудіозапис



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