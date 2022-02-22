Их смогли получить в ходе контрразведывательной работы СБУ. Ее ведут для отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях.

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На обнародованных записях слышно, как боевики и жители временно оккупированных территорий признаются друг другу, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население. Кроме этого, они обсуждают накопление российских войск возле Украины, в частности – "кадыровцев".

Более того, удивляются, что ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы.

Записи разговора пророссийских боевиков: аудиозапись

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