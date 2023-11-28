Рідна земля допомагає: експерти розповіли, як природа впливає на ситуацію на фронті

24 Канал випустив велику статтю про те, як погода впливає на перебіг бойових дій. Хоча взимку дуже холодно, часом мороз грає на руку нашим бійцям. Наприклад, узимку простіше їхати по землі колісній техніці, бо восени поля розмокають і можуть виявитися нездоланною перешкодою.

Також узимку легко бачити ворога через БпЛА, адже туман спадає. Як українська природа допомагає ЗСУ – читайте на нашому сайті.

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Росіяни буквально загрузли в болоті

Наприкінці лютого 2022 року окупанти розпочали повномасштабну війну, заходячи в Україну з півночі. Але Північ України – це Полісся, а там болотиста місцевість і ліси. Росіяни самі загнали себе в пастку.

Болотиста й лісиста місцевість дещо стримала темпи російського наступу й фактично унеможливила пересування за межами основних трас. Як наслідок, великі колони російської техніки, які рухалися очевидними маршрутами, ставали легкою мішенню для українських засобів ураження – передовсім артилерії, авіації та ударних безпілотників,

– ідеться в матеріалі.

Утім, зараз ліси заважають – але обом сторонам. Під Кремінною і українські воїни, і росіяни можуть натрапити на ворога у будь-який момент, бо в лісі дуже обмежена видимість.

В степах України ворогу непереливки

Південь України – це голий степ, який прострілюється артилерією. Там як на долоні видно все і всіх, тому росіян добре помітно з безпілотників.

Але так само видно і наших оборонців, які ведуть там контрнаступ, прориваючи російські укріплення та мінні поля. Оскільки Сили оборони просуваються на Півдні повільно, то вони

грузнуть у позиційних боях. Але є одне але.

"Нині на цих самих напрямках пробують контрнаступати й повернути собі втрачені позиції російські війська. Тож у них є величезні шанси зіштовхнутися з тими ж проблемами, які влітку виникли в Сил оборони", – сказано в статті.

По обидва береги Дніпра

Під час спроб форсування Сіверського Дінця в травні 2022 року росіяни втратили близько 100 одиниць техніки біля ділянки Дронівка – Серебрянка – Білогорівка. Крім того, знищеними були й близько 400 окупантів. Натомість на Херсонщині російські війська відносно легко змогли перейти Дніпро. Втім, надалі найбільша річка України завадила окупантам втриматися на правому березі,

– наводять дані журналісти.

Завдяки тривалому знищенню логістики окупантів ЗСУ відтіснили росіян у бік Дніпра і ті перемістилися на лівобережжя Херсонщини. Але тепер Дніпро "вже є перешкодою для української морської піхоти, яка намагається закріпитися на лівому березі".

Проте, якщо спадає туман, за ним можна приховати переправи через Дніпро. У туман дронам складно працювати.

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