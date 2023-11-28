Родная земля помогает: эксперты рассказали, как природа влияет на ситуацию на фронте

24 Канал выпустил большую статью о том, как погода влияет на ход боевых действий. Хотя зимой очень холодно, иногда мороз играет на руку нашим бойцам. К примеру, зимой проще ехать по земле колесной технике, потому что осенью поля размокают и могут оказаться непреодолимым препятствием.

Также зимой легко видеть врага через БПЛА, ведь туман спадает. Как украинская природа помогает ВСУ – читайте на нашем сайте.

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Россияне буквально увязли в болоте

В конце февраля 2022 года оккупанты начали полномасштабную войну, заходя в Украину с севера. Но Север Украины – это Полесье, а там болотистая местность и леса. Россияне сами загнали себя в ловушку.

Болотистая и лесистая местность несколько сдержала темпы российского наступления и фактически сделала невозможным передвижение за пределами основных трасс. Как следствие, двигавшиеся по очевидным маршрутам большие колонны российской техники становились легкой мишенью для украинских средств поражения – прежде всего артиллерии, авиации и ударных беспилотников,

– говорится в материале.

Впрочем, сейчас леса мешают – но обеим сторонам. Под Кременной и украинские воины, и россияне могут встретить врага в любой момент, потому что в лесу очень ограничена видимость.

В степях Украины врагу несдобровать

Юг Украины – это голая степь, которая простреливается артиллерией. Там как на ладони видно все и всех, поэтому россиян хорошо заметно с беспилотников.

Но так же видно и наших защитников, которые ведут там контрнаступление, прорывая российские укрепления и минные поля. Поскольку Силы обороны продвигаются на Юге медленно, они

вязнут в позиционных боях. Но есть одно "но".

"В настоящее время на этих же направлениях пытаются контрнаступать и вернуть себе утраченные позиции российские войска. Поэтому у них есть огромные шансы столкнуться с теми же проблемами, которые летом возникли у Сил обороны", – говорится в статье.

По оба берега Днепра

При попытке форсирования Северского Донца в мае 2022 года россияне потеряли около 100 единиц техники возле участка Дроновка – Серебрянка – Белогоровка. Кроме того, уничтожены были и около 400 оккупантов. На Херсонщине российские войска относительно легко смогли перейти Днепр. Впрочем, в дальнейшем самая большая река Украины помешала оккупантам удержаться на правом берегу,

– приводят данные журналисты.

Благодаря продолжительному уничтожению логистики оккупантов ВСУ оттеснили россиян в сторону Днепра и те переместились на левобережье Херсонщины. Но теперь Днепр "уже является препятствием для украинской морской пехоты, которая пытается закрепиться на левом берегу".

Однако, если опускается туман, за ним можно скрыть переправы через Днепр. В туман дронам сложно работать.

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