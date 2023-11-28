Також узимку легко бачити ворога через БпЛА, адже туман спадає. Як українська природа допомагає ЗСУ – читайте на нашому сайті.

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Росіяни буквально загрузли в болоті

Наприкінці лютого 2022 року окупанти розпочали повномасштабну війну, заходячи в Україну з півночі. Але Північ України – це Полісся, а там болотиста місцевість і ліси. Росіяни самі загнали себе в пастку.

Болотиста й лісиста місцевість дещо стримала темпи російського наступу й фактично унеможливила пересування за межами основних трас. Як наслідок, великі колони російської техніки, які рухалися очевидними маршрутами, ставали легкою мішенню для українських засобів ураження – передовсім артилерії, авіації та ударних безпілотників,

– ідеться в матеріалі.

Утім, зараз ліси заважають – але обом сторонам. Під Кремінною і українські воїни, і росіяни можуть натрапити на ворога у будь-який момент, бо в лісі дуже обмежена видимість.

В степах України ворогу непереливки

Південь України – це голий степ, який прострілюється артилерією. Там як на долоні видно все і всіх, тому росіян добре помітно з безпілотників.

Але так само видно і наших оборонців, які ведуть там контрнаступ, прориваючи російські укріплення та мінні поля. Оскільки Сили оборони просуваються на Півдні повільно, то вони

грузнуть у позиційних боях. Але є одне але.

"Нині на цих самих напрямках пробують контрнаступати й повернути собі втрачені позиції російські війська. Тож у них є величезні шанси зіштовхнутися з тими ж проблемами, які влітку виникли в Сил оборони", – сказано в статті.

По обидва береги Дніпра

Під час спроб форсування Сіверського Дінця в травні 2022 року росіяни втратили близько 100 одиниць техніки біля ділянки Дронівка – Серебрянка – Білогорівка. Крім того, знищеними були й близько 400 окупантів. Натомість на Херсонщині російські війська відносно легко змогли перейти Дніпро. Втім, надалі найбільша річка України завадила окупантам втриматися на правому березі,

– наводять дані журналісти.

Завдяки тривалому знищенню логістики окупантів ЗСУ відтіснили росіян у бік Дніпра і ті перемістилися на лівобережжя Херсонщини. Але тепер Дніпро "вже є перешкодою для української морської піхоти, яка намагається закріпитися на лівому березі".

Проте, якщо спадає туман, за ним можна приховати переправи через Дніпро. У туман дронам складно працювати.

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