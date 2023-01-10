Жданов розповів, як ракети Sea Sparrow захистять небо України

США готові передати Україні ракети Sea Sparrow, які вже адаптовані для Буку. Вони значно розширюють можливості комплексу, адже ракети обладнені головками самонаведення.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, перші спроби адаптації ракет Sea Sparrow на комплекс Бук проводила Чехія. Одразу після вступу в НАТО у них була достатня їх кількість, тому вони першими проводили такі експерименти.

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Олег Жданов зазначив, що Україна завершила ту програму адаптації, яка була доволі давно розпочата іншими країнами.

Як ракет Sea Sparrow змінять ситуацію на фронті та в небі

Військовий експерт пояснив, чим щільніша буде система протиповітряної оборони, тим більше шансів, що її не зможуть подолати російські ракети чи дрони.

"Ракети для Буку фактично ніхто не випускає. Сьогодні для нас це вже проблема: "де брати ракети для комплексів Бук?". Якщо ми адаптовуємо цю ракету для наших пускових, фактично тоді нам будуть постачати боєприпаси для наших комплексів, які є у нас на озброєнні", – пояснив Жданов.

Він пояснив, що тоді це знімає, напевно, 70% проблем при передачі озброєння:

не треба перевчати екіпажі,

не треба передавати пускові установки,

до них не треба організовувати сервісне, технічне обслуговування та ремонт. Все наше.

За словами експерта, ці ракети дають перевагу в тому, що вони працюють за принципом "пустив та забув", як і Javelin. Бук може виявляти до 60 цілей, 18 супроводжувати й до 8 цілей може вражати одночасно. Якщо в нас збереглася велика кількість Буків, це дає нам шанси на зміцнення нашої протиповітряної оборони.

Дивіться повне відео з Олегом Ждановим на ютубі 24 каналу:

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При цьому Олег Жданов додав, що сумнівається, що в України залишилося 70 Буків. За 10 місяців війни ми теж зазнавали втрат, тому їх кількість сьогодні менша.

Бук це система середнього радіуса дії й вона військова. Переважно вона застосовується для прикриття військ від повітряних цілей. Якщо там достатня кількість протиповітряних засобів, тоді, ми можемо ці пускові установки розставляти всередині країни для захисту окремих обʼєктів,

– пояснив Олег Жданов.

Він зазначив, що Sea Sparrow бореться не тільки з літаками, а й з ракетами. Саме тому, як захист обʼєктів, наприклад, критичної інфраструктури, – вона була б дуже доброю. Все буде залежати від кількості пускових й можливості наших ЗСУ виділити їх для розташування вглибині території України.

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