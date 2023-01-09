Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що м'яка зима в поєднанні з режимом економії зіграли проти планів Росії заморозити Європу.

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Він розповів, що менше за інших – мінус 7 – 8% російського газу заощадили дві провідні промислові держави Європейського Союзу – Німеччина і Франція.

Зокрема через зниження вироблення на французьких ядерних станціях і німецьких вітряках. Завдяки цьому такий малий відсоток зниження споживання,

– наголосив експерт.

За його словами, Італія заощадила – мінус 18%. У минулих роках Італія мала 40% російського газу у загальному споживанні в країні.

"Якщо мінус 18%, то частка споживання італійцями російського газу знизилась дуже значно", – вважає він.

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Попит на російський газ різко зменшується

Жданов зауважив, що Нідерланди заощадили мінус 16%, Іспанія – мінус 23% від об'єму російського газу, який ці країни споживали раніше. Ці країни практично втримали темпи позбавлення залежності від російського газу, які були в листопаді.

Також він підкреслив, що Велика Британія, яка не входить до складу Європейського Союзу, зважаючи на особливості місцевого енергоринку, скоротила лише на 3% споживання російського газу. Вочевидь Великій Британії виявилось важко позбутися російського газу.

"Однак скорочення споживання російського газу триває, внаслідок чого попит на нього на ринку різко зменшується. І відповідно Росія з кожним днем буде більше недоотримувати валюти за продаж своєї сировини", – резюмував Олег Жданов.

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