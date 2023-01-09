Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем стриме, сообщает 24 Канал. Он отметил, что мягкая зима в сочетании с режимом экономии сыграли против планов России заморозить Европу.

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Он рассказал, что меньше других – минус 7 – 8% российского газа сэкономили два ведущих промышленных государства Европейского Союза – Германия и Франция.

В частности, из-за снижения выработки на французских ядерных станциях и немецких ветряных мельницах. Благодаря этому столь мал процент снижения потребления,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, Италия сэкономила – минус 18%. В прошлые годы у Италии было 40% российского газа в общем потреблении в стране.

"Если минус 18%, то доля потребления итальянцами российского газа снизилась очень значительно", – считает он.

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Спрос на российский газ резко уменьшается

Жданов отметил, что Нидерланды сэкономили минус 16%, Испания – минус 23% от объема российского газа, который эти страны потребляли раньше. Эти страны практически удержали темпы избавления зависимости от российского газа, которые были в ноябре.

Также он подчеркнул, что Великобритания, не входящая в состав Европейского Союза, ввиду особенностей местного энергорынка, сократила лишь на 3% потребление российского газа. Очевидно, Великобритании оказалось трудно избавиться от российского газа.

"Однако сокращение потребления российского газа продолжается, в результате чего спрос на него на рынке резко уменьшается. И соответственно, Россия с каждым днем будет больше недополучать валюты за продажу своего сырья", – резюмировал Олег Жданов.

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