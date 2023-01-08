В Европе запасы газа почти заполнены, а цены упали до довоенного уровня. Свою роль сыграла мягкая погода и расширенный спектр поставщиков. Кроме того, помогли попытки сократить спрос.

Кстати Газовые хранилища Европы практически полностью заполнены, – Еврокомиссия

Европа пережила кризис

За последний месяц Европа, вероятно, уже пережила самый большой кризис, возникший после полномасштабного вторжения России. Он стоил около 1 триллиона долларов из-за резкого роста цен на энергоносители.

Правительства в ответ предоставили более 700 миллиардов долларов помощи, чтобы помочь компаниям и потребителям. Также пытались ослабить свою зависимость от российского газа.

Как уменьшают энергозависимость

Евросоюз больше не импортирует уголь и сырую нефть из России, а поставки газа значительно сократились. Нашли выход – этот пробел восполняют, увеличив поставки из Норвегии, сжиженного газа – из Катара, США и других производителей.

В результате хранилища газа достаточно заполнены. К примеру, в Германии – примерно на 91% по сравнению с 54% год назад, когда Россия уже опустошала контролируемые ею мощности. Страна национализировала местные подразделения "Газпрома" и потратила миллиарды евро на наполнение резервов.

Цены на газ упали

Так, цены существенно упали от рекордов, установленных в августе. Были опасения, что более низкие тарифы могут повысить спрос, но потребление все еще снижается. Аналитики прогнозируют, что потребление в течение 2023 года будет на 16% ниже среднего уровня за 5 лет.

Помогает расширение возобновляемых мощностей. В частности, рост ветровой и солнечной энергии сократит производство электроэнергии на 10 крупнейших энергетических рынках Европы на 39% в текущем году.