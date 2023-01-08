У Європі запаси газу майже заповнені, а ціни впали до довоєнного рівня. Свою роль зіграла м'яка погода та розширений спектр постачальників. Крім того, допомогли спроби скоротити попит.

До речі Газові сховища Європи практично повністю заповнені, – Єврокомісія

Європа пережила кризу

За останній місяць Європа, ймовірно, вже пережила найгіршу кризу, яка виникла після повномасштабного вторгнення Росії. Вона коштувала близько 1 трильйона доларів через різке зростання цін на енергоносії.

Уряди у відповідь надали понад 700 мільярдів доларів допомоги, щоб допомогти компаніям і споживачам. Також намагалися послабити свою залежність від російського газу.

Як зменшують енергозалежність

Євросоюз більше не імпортує вугілля та сиру нафту з Росії, а постачання газу значно скоротили. Знайшли вихід – цю прогалину заповнюють, збільшивши постачання з Норвегії, зрідженого газу з Катару, США та інших виробників.

У результаті сховища газу достатньо заповнені. Наприклад, у Німеччині – приблизно на 91% у порівнянні з 54% рік тому, коли Росія вже спустошувала контрольовані нею потужності. Країна націоналізувала місцеві підрозділи "Газпрому" та витратила мільярди євро на наповнення резервів.

Ціни на газ впали

Так, ціни суттєво впали від рекордів, встановлених у серпні. Були побоювання, що нижчі тарифи можуть підвищити попит, але споживання все ще знижується. Аналітики прогнозують, що споживання протягом 2023 року буде на 16% нижче середнього рівня за 5 років.

Допомагає розширення відновлюваних потужностей. Зокрема, зростання вітрової та сонячної енергії скоротить виробництво електроенергії на 10 найбільших енергетичних ринках Європи на 39% цього року.