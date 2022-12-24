Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі на ютуб-каналі – повідомляє 24 канал. За його словами, цивілізовані країни починають знаходити шляхи відшкодувань для України за завдані збитки через війну.

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Допомога для столиці

Олег Жданов розповів, що Канада готова віддати Україні 115 мільйонів доларів для відновлення енергосистеми Києва. Ці кошти вдалось зібрати за рахунок тарифних надходжень, які були додатково накладені Канадою на імпорт з Росії та Білорусі.

Цивілізовані країни починають за рахунок Росії та Білорусі виділяти нам кошти для відновлення того, що Росія намагається зруйнувати в Україні,

– сказав Жданов.

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Військовий експерт зазначив, що через блекаути, наразі немає ажіотажу на виїзд за кордон.

Наша Держприкордонслужба не відзначає масового виїзду наших громадян, тобто хвилі еміграції нашого населення немає,

– повідомив Жданов.

Військовий експерт переконаний, що українці – це та нація, яка вміє знаходити вихід з будь-якої ситуації, а ще сказав, що була велика хвиля біженців у перші дні вторгнення, проте зараз такого напливу немає, а є лише внутрішньо переміщені особи.

"Ми пристосовуємось до життя в таких умовах, які у нас є на сьогоднішній день", – підсумував Олег Жданов.

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