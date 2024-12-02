Як ситуація у Румунії напряму впливає на Україну

Ще навесні у всіх аналітичних викладах на осінь окремими пунктами були відзначені Грузія та Молдова. У середині літа я писав: Грузія – планова пожежа, Молдова – планова пожежа.

Важливість ситуації у Румунії

Поки що там все відбувається в колії, ймовірність радикальних змін визначається на іншому майданчику – в Румунії. Цей сюжет залишається поза кадром. А дарма. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Ми заслужено дякуємо полякам, але ми повинні не менш заслужено і щиро дякувати Румунії. Віктор Орбан та поляки, підвищуючи градус риторики, завжди відкочувалися багато в чому тому, що Україна межує з адекватною у діях та небагатослівною публічно Румунією. Колись про це правильні люди скажуть більше.

На виборах президента Румунії був практично ідеальний кандидат – заступник генсека НАТО Мірча Джоане. Раніше він був міністром закордонних справ і де-факто основним драйвером успіху вступу Румунії до НАТО.

За роки роботи в Брюсселі він познайомився з усіма першими, другими та тими особами, які прийдуть на зміну першим та другим. У момент, коли потрібно ефективно грати у зовнішній політиці та обороні, більш підготовлену людину уявити складно. У вересні він був потенційним лідером перегонів.

Але румунський народ вирішив, що в цьому немає доблесті, бо надто просто. Цьому сприяли й колективні зусилля різних політиків щодо потоплення рейтингу Джоане. У результаті Румунія опинилася перед вибором, від якого трохи здригнулася. Підсумки першого туру почали оскаржувати з перспективою перерахунку, а на парламентських виборах панівна партія одразу показала впевненіший результат, ніж її лідер тиждень тому.

Чим загрожують можливі політичні "бродіння" у Бухаресті?

По-перше, це може негативно позначитися на процесах у Молдові, де через пів року будуть найважливіші парламентські вибори.

По-друге, це може додати невизначеності у відносинах з Україною. Там, де раніше все було гладко та передбачувано. Як наслідок – це побачать Орбан і поляки й почнуть агресивніше робити нам нерви.

Росія буде ділитися з Китаєм

Але ширший контекст у тому, що Грузія, Румунія, як і Сирія, – це маршрути. Товари в/з Китаю до Європи. Енергоносії з Перської затоки – до Європи. Констанца – Дунай – Белград – Будапешт і далі.

Упоравшись в Україні, Владімір Путін змушений поділитися чи віддати (залежно від підсумкового масштабу проблем) здобуте старшим китайським товаришам. Тобто в Грузії зараз вибір не між ЄС та Росією, а де-факто питання про місце та роль у китайському порядку. Американці всю цю красу бачать і, напевно, пов'язують.

У Румунії до Вашингтона прислухалися. Особливого бардака у важливих питаннях там не повинні допустити. Але всяке буває.

Результат протесту в Грузії, як кажуть розумні люди, залежатиме від здатності до політичного структурування та об'єднання довкола лідера. Президентка Грузії зробила крок уперед. Тепер нюанс у тому, як до неї ставитимуться у головних столицях після формального закінчення повноважень через 2 тижні і яку підтримку (не) нададуть.

Неуспіх опозиції з подальшим затиханням – це звалювання Грузії в орбіту Китаю через одні руки.

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Китайцям абсолютно все одно, хто живе у Криму. Але вони мають аргументи, щоб ця територія перестала бути джерелом метушні. Аж до демілітаризації. Бо метушня шкодить бізнесу.

Наша територія загалом і наша Велика Одеса – це також поле інтересів та розширення можливого каналу комунікації з Європою.

У Дональда Трампа завдання зі зірочкою: як розрулити ситуацію з війнами, щоб замість російських раптово не злетіли китайські прапори. Причому не десь в умовній Африці, а на конкретному східному і західному берегах Чорного моря. На порозі Європи.

І ось тут головне. Все впирається у здатність демонструвати суб'єктність. Якщо Україна буде аморфною і почне сипатися, не виглядатиме як опора – врегулювання буде у форматі якогось пасу на Путіна та розміну з ним.

Якщо ж Україна не лише до інавгурації Трампа, а й кілька місяців після цього буде готова демонструвати внутрішню єдність і відсутність позивів до самогубства, можна буде спертися і буде сенс віджимати Путіна.

Європа до виборів у Німеччині фактично без голосу. Тож якийсь процес до березня прогнозувати складно.

Україна виконала завдання

Цей рік зручно розглядати через призму послідовного розв'язання завдань. Україна вирішила одне важливе завдання – до виборів у США не впала і не дозволила загнати себе в капітуляцію. Трамп отримав у спадок поранену, але живу та цілісну Україну. Тепер новий рівень – відстояти цей статус цілісного гравця.

Ситуація на фронті важка. Росіяни просуваються, але дикою ціною. Нічого хорошого у русі ворога немає. Проте здатність України утримати цілісність, не обвалитися – це запорука того, що можна буде відстоювати свою позицію, одержати під це підтримку. Інакше навіть права голосу не буде.

Наступний рубіж – за 7 тижнів. Динаміку подій на різних ділянках усі бачать. Може прилетіти не чорний лебідь, а чорний бегемот.

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Я не дуже вірю в сирійських антиасадівських бойовиків усіх мастей, бо вони зараз втрачають час. Але суть у тому, що в такій турбулентності виграє той, хто не сахається. Ось і не треба.

Росіян може десь не вистачити. Вони можуть помилитися. У них може статися комунальний колапс чи ще щось. Їх блеф буде працювати ще менше.

Внутрішні політичні скандали, призначення, конфлікти не повинні створювати видимість того, що в нас все розсипалося. Бо це далеко не так, попри старанність високоактивних ідіотів. Гроші наступного року – більш-менш є/будуть. Зброя – більш-менш є/буде. Не можна допустити, щоб обіцяне відключили.

Тоді партнери будуть рахуватися з нами, хоч ми й незручні, а Росія опиниться перед вибором: ще щонайменше пів року товктися з нами в кривавому бруді, з ризиком втратити цінні позиції у світі, що створювалися з часів імперії. Або зупинитися.

Ось десь тут і буде поганий, але найкращий із можливих вихід. Тимчасовий. До наступного завдання.