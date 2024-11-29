Правда про російську систему ППО

Зараз виявляється, що у Росії ППО нема навіть для бункера Владіміра Путіна. Новітні російські супер-пупер системи ППО і ПРО "С-400" з шикарною назвою "Тріум" тріумфально "облажалися". Про це заявив Олександр Палій, інформує 24 Канал.

До теми Чому Путін посилює рівень шантажу тепер

Усі, хто бачив відео ударів по системах ППО у Курській області, могли помітити, що ці системи здійснили два пуски, у результаті нікуди не влучили й згоріли. Ракети "С-400" виявилися абсолютно безпомічними та промахнулися. Це продемонструвало вразливість російських систем ППО перед сучасними західними балістичними ракетами.

Це вже четвертий випадок використання далекобійної західної зброї по території Росії і третій – із застосуванням ракет ATACMS. Перед цим ЗСУ завдяки ATACMS знищили систему ППО "С-400" у Курській області. Однак росіяни запевняють, що вона була у неробочому стані й не могла відбивати удари. Та правда в тому, що на відео з удару по Курському аеродрому видно, що вистріли з "С-400" були.

Що це означає? А те, що "С-300" – це просто ла*но, "С-400" – красиво пофарбоване ла*но, а "С-500" – можливо, пофарбоване у два шари ла*но. Інших систем ППО у держави-агресорки, окрім російських, немає, а це означає, що бункер не прикритий. Можливо, саме це і є причиною істерики Владіміра Путіна з його "Орешником".

Ця путінська істерика довкола "Орешника" призвела до протилежного результату, аніж очікував агресор. У НАТО почали обговорювати можливість завдання превентивних високоточних ударів по Росії у разі конфлікту. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що країни НАТО більше не хочуть чекати, коли на них нападуть: "Якщо Росія нападе на нас, то розумніше буде не чекати, а атакувати пускові установки в Росії. Потрібна комбінація високоточних ударів, яка виведе з ладу системи, що використовуються для атаки на нас. Ми маємо завдати удар першими".

Ось до чого призвело розмахування "Орешником". Якщо у Заходу є можливості збивати російський "Орешник", то у Росії таких можливостей нема.

Індії й Китаю не потрібне російське "супер-пупер" ППО

Цю гнітючу для Кремля ситуацію підтверджують навіть дії його союзників. Наприклад, Іран заявив, що не купуватиме російські ЗРК "С-400", бо його власні системи, які розроблені під санкціями, є значно кращими. Це сталося після того, як у жовтні російські системи ППО не змогли відбити ізраїльську ракетну атаку. Ізраїльтяни використали близько 100 літаків, а збиття було 0. Вони перелетіли аж до Ірану і вивели з ладу 12 установок для виробництва іранських балістичних ракет і три повних комплекси С-300, які стояли на озброєнні.

Читайте також Не кордони 1991-го: що є справжньою перемогою України

До речі, російським виробникам ракетного палива після того сказали працювати у дві зміни, щоб компенсувати Ірану втрати. Перед цією атакою Іран просив у Росії передові системи ППО, а тепер, як ми бачимо, вже їх не хоче.

Такий же провал з "С-400" стався в Індії. У далекому 2018 році Індія підписала контракт на "С-400" на 5 мільярдів доларів, і Росія була готова давати кредит на цю купівлю. Москва обіцяла поставити Нью-Делі 5 полкових комплексів та 11 дивізіонів "С-400" до 2023 року. Однак з цих 11 передала лише 6, а потім перенесла постачання на 2026 рік. Індія, своєю чергою, подивилася на ці "С-400" і сказала, що доларами за них платити не буде, а лише – рупіями.

Це при тому, що в Індії дійсно багато радянської та російської зброї. У 2022 році 45% всіх військових закупок Індії становила російська зброя. Західна для Індії була задорога, з Китаєм вона конкурує, тому орієнтувалася на Росію. Однак ця епоха закінчилася.

Путін не сунеться ближче як за 300 кілометрів до України

Треба сказати, що за характеристиками "С-400" – просто "супер" і збиває ракети краще, ніж Patriot. Однак у реальності все зовсім інакше. Лише у 2024 році Україна безліч разів влучала по "С-400".

1 червня 2024 року Сили оборони України завдяки HIMARS влучили по "С-400" у Бєлгородській області.

Потім 10 червня у Джанкої, Чорноморську та Євпаторії були уражені "С-300" і "С-400".

12 червня біля Бельбеку і Севастополя СОУ влучили по "С-300" і "С-400".

26 вересня – у Курській області.

Ну й останні 2 випадки.

Можна сказати, що Путін дуже занервував через дозвіл використовувати західну далекобійну зброю, оскільки в нього просто нема "протиотрути". Ближче як за 300 кілометрів до кордону з Україною він уже ніколи не приїде.

Ось як кумедно на цю ситуацію реагує міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров: "Закликом до превентивних ударів по Росії у НАТО відкинули всі пристойності". Уявляєте? Росіяни говорять про пристойності! Тобто погрози заступника голови Радбезу Росії Дмітрія Медведєва завдати ядерного удару по західних столицях – це пристойно. Ну, росіяни хотіли повоювати з НАТО, а мрії мають здійснюватися.

Усе це дуже цікава історія, оскільки заміни для російської ППО нема. Хіба Китай дасть Росії свої системи ППО? Сумніваюся.