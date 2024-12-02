Как ситуация в Румынии напрямую влияет на Украину

Еще весной во всех аналитических изложениях на осень отдельными пунктами были отмечены Грузия и Молдова. В середине лета я писал: Грузия – плановый пожар, Молдова – плановый пожар.

Важность ситуации в Румынии

Пока там все происходит в колее, вероятность радикальных изменений определяется на другой площадке – в Румынии. Этот сюжет остается за кадром. А зря. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Мы заслуженно благодарим поляков, но мы должны не менее заслуженно и искренне благодарить Румынию. Виктор Орбан и поляки, повышая градус риторики, всегда откатывались во многом потому, что Украина граничит с адекватной в действиях и немногословной публично Румынией. Когда-то об этом правильные люди скажут больше.

На выборах президента Румынии был практически идеальный кандидат – заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ. Ранее он был министром иностранных дел и де-факто основным драйвером успеха вступления Румынии в НАТО.

За годы работы в Брюсселе он познакомился со всеми первыми, вторыми и теми лицами, которые придут на смену первым и вторым. В момент, когда нужно эффективно играть во внешней политике и обороне, более подготовленного человека представить сложно. В сентябре он был потенциальным лидером гонки.

Но румынский народ решил, что в этом нет доблести, потому что слишком просто. Этому способствовали и коллективные усилия различных политиков по потоплению рейтинга Джоанэ. В результате Румыния оказалась перед выбором, от которого немного содрогнулась. Итоги первого тура начали оспаривать с перспективой пересчета, а на парламентских выборах правящая партия сразу показала более уверенный результат, чем ее лидер неделю назад.

Чем грозят возможные политические "брожения" в Бухаресте?

Во-первых, это может негативно сказаться на процессах в Молдове, где через полгода будут важнейшие парламентские выборы.

Во-вторых, это может добавить неопределенности в отношениях с Украиной. Там, где раньше все было гладко и предсказуемо. Как следствие – это увидят Орбан и поляки и начнут агрессивнее делать нам нервы.

Россия будет делиться с Китаем

Но более широкий контекст в том, что Грузия, Румыния, как и Сирия, – это маршруты. Товары в/из Китая в Европу. Энергоносители из Персидского залива – в Европу. Констанца – Дунай – Белград – Будапешт и далее.

Справившись в Украине, Владимир Путин вынужден поделиться или отдать (в зависимости от итогового масштаба проблем) добытое старшим китайским товарищам. То есть в Грузии сейчас выбор не между ЕС и Россией, а де-факто вопрос о месте и роли в китайском порядке. Американцы всю эту красоту видят и, наверное, связывают.

В Румынии к Вашингтону прислушались. Особого бардака в важных вопросах там не должны допустить. Но всякое бывает.

Исход протеста в Грузии, как говорят умные люди, будет зависеть от способности к политическому структурированию и объединению вокруг лидера. Президент Грузии сделала шаг вперед. Теперь нюанс в том, как к ней будут относиться в главных столицах после формального окончания полномочий через 2 недели и какую поддержку (не) окажут.

Неуспех оппозиции с последующим затиханием – это сваливание Грузии в орбиту Китая через одни руки.

Заметьте Наша война способна закончиться быстро только в одном случае

Китайцам абсолютно все равно, кто живет в Крыму. Но они имеют аргументы, чтобы эта территория перестала быть источником суеты. Вплоть до демилитаризации. Потому что суета вредит бизнесу.

Наша территория в целом и наша Большая Одесса – это также поле интересов и расширение возможного канала коммуникации с Европой.

У Дональда Трампа задача со звездочкой: как разрулить ситуацию с войнами, чтобы вместо российских внезапно не взлетели китайские флаги. Причем не где-то в условной Африке, а на конкретном восточном и западном берегах Черного моря. На пороге Европы.

И вот тут главное. Все упирается в способность демонстрировать субъектность. Если Украина будет аморфной и начнет сыпаться, не будет выглядеть как опора – урегулирование будет в формате какого-то паса на Путина и размена с ним.

Если же Украина не только до инаугурации Трампа, но и несколько месяцев после этого будет готова демонстрировать внутреннее единство и отсутствие позывов к самоубийству, можно будет опереться и будет смысл отжимать Путина.

Европа до выборов в Германии фактически без голоса. Поэтому какой-то процесс до марта прогнозировать сложно.

Украина выполнила задачу

Этот год удобно рассматривать через призму последовательного решения задач. Украина решила одну важную задачу – до выборов в США не упала и не позволила загнать себя в капитуляцию. Трамп получил в наследство раненую, но живую и целостную Украину. Теперь новый уровень – отстоять этот статус целостного игрока.

Ситуация на фронте тяжелая. Россияне продвигаются, но дикой ценой. Ничего хорошего в движении врага нет. Однако способность Украины удержать целостность, не обвалиться – это залог того, что можно будет отстаивать свою позицию, получить под это поддержку. Иначе даже права голоса не будет.

Следующий рубеж – через 7 недель. Динамику событий на разных участках все видят. Может прилететь не черный лебедь, а черный бегемот.

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Я не очень верю в сирийских антиасадовских боевиков всех мастей, потому что они сейчас теряют время. Но суть в том, что в такой турбулентности выигрывает тот, кто не шарахается. Вот и не надо.

Русских может где-то не хватить. Они могут ошибиться. У них может произойти коммунальный коллапс или еще что-то. Их блеф будет работать еще меньше.

Внутренние политические скандалы, назначения, конфликты не должны создавать видимость того, что у нас все рассыпалось. Потому что это далеко не так, несмотря на усердие высокоактивных идиотов. Деньги в следующем году – более-менее есть/будут. Оружие – более-менее есть/будет. Нельзя допустить, чтобы обещанное отключили.

Тогда партнеры будут считаться с нами, хоть мы и неудобны, а Россия окажется перед выбором: еще минимум полгода возиться с нами в кровавой грязи, с риском потерять ценные позиции в мире, создававшиеся со времен империи. Или остановиться.

Вот где-то здесь и будет плохой, но лучший из возможных выходов. Временный. До следующего задания.