Як швидко схуднути без дієт і шкоди для здоров'я

Інтернет рясніє рекламними повідомленнями: "як скинути 5 кілограмів за 5 хвилин", "супер дієта для схуднення на 5 кілограмів за тиждень" або "ефективний засіб, щоб схуднути на 10 кілограмів за 3 дні". Далі читайте російською.

Да, вы можете похудеть сидя на жесткой диете, но помните — организм может включить обратную функцию и минимизировать расход жировой ткани. А каждая приобретенная калория будет сразу откладываться. А какой вред можно нанести здоровью — даже сложно оценить.

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А далее начинается самое неприятное:

Потеря мотивации и веры в себя.

Чувство стыда и подавленное настроение.

Переедание и другие расстройства пищевого поведения.

Ненависть к своему телу и себе.

Депрессия и т.д.

Не стоит также вестись на маркетинговые уловки, как низкокалорийный йогурт, полезное печенье или фитнес-батончики. Чаще всего такие продукты не могут похвастаться хорошим составом. Например, в фитнес-батончиках может быть переизбыток сахара, жиров и углеводов. Всегда читайте внимательно состав и не верьте рекламе!

Худеть нужно без строгих диет / Фото Pixabay

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Вот несколько моих советов для быстрого снижения веса:

Самое простое и самое сложное правило — пейте больше воды. Ограничьте соки, сладкую воду, кофе, чай и алкоголь.

— пейте больше воды. Ограничьте соки, сладкую воду, кофе, чай и алкоголь. Не бойтесь углеводов – они нужны нашему организму и это миф, что из-за них полнеют. Без полезных углеводов вы не будете худеть.

– они нужны нашему организму и это миф, что из-за них полнеют. Без полезных углеводов вы не будете худеть. Хорошенько пережевывайте пищу . Это позволяет быстрее почувствовать насыщение и уменьшить объем съеденной пищи.

. Это позволяет быстрее почувствовать насыщение и уменьшить объем съеденной пищи. Не заедайте эмоции! Еда должна быть в удовольствие и для насыщения, но не как способ снятия стресса.

Еда должна быть в удовольствие и для насыщения, но не как способ снятия стресса. Соблюдайте режим сна – постоянные недосыпы приводят к набору веса.

– постоянные недосыпы приводят к набору веса. Обязательно сохраняйте подвижность в течение дня. Спорт и прогулки залог красивой фигуры.

Вы можете быстро похудеть только сформировав здоровые привычки и пересмотрев свое отношение к еде.