Як тренуватися на відпочинку: корисні поради, які допоможуть залишатися в формі

Коли ми їдемо на море, у відпустку, хочеться тільки релаксувати й нічого не робити. Є така думка? Далі читайте російською.

Даже 10 дней лени потом сыграют с вами злую шутку на весах. Конечно, не нужно заставлять себя ежедневно вставать в 7 утра и изнурять тренировками, но есть варианты, как держать себя в форме на отдыхе.

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Много гулять

Если вы уехали на отдых просто в другой город, чтобы перезагрузиться, вы можете гулять по улицам и наслаждаться архитектурой. При путешествии в новое неизведанное место, время проходит незаметно – вы будете расслабляться и просто гулять, количество ваших шагов будет увеличиваться, а калории уменьшаться.

Плавать

Если вы уезжаете на море, то самая лучшая тренировка, которую можно себе представить – плаванье. Полежали на пляже, расслабились, а потом забежали в море и поплавали. Все просто и полезно.

Подберите себе тренировки по вкусу / Фото Pixabay

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Йога, медитация, зарядка

Вы просыпаетесь в отеле, в окно светит солнце. Как же приятно вставать в прекрасном расположении духа, когда не нужно думать о заботах и бытовых вопросах. Можно спокойно сделать зарядку, растяжку и помедитировать. Это все поможет держать тело в тонусе. А если вы еще сможете пробежаться по набережной, будет замечательно!

Зал

И, конечно, во многих отелях есть спортивные залы, в которых вы можете тренироваться. Понимаю, что не все хотят на отдыхе изнурять себя тренировками, но уверена, есть и любители утренних занятий на тренажерах.