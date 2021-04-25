Сегодня хочу поговорить с вами о здоровье суставов. Подвижность костей нашего организма обеспечивается при помощи множества суставов. Поражаться заболеваниями могут разные суставы, как тазобедренные, так и суставы позвоночника.

Очень важно для здоровья суставов – предотвратить дегенеративные процессы, то есть профилактика – наше все!

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К любой проблеме нужно подходить комплексно, именно поэтому нужно:

Поддерживать свой вес в норме . Каждый лишний килограмм — дополнительная нагрузка на суставы.

. Каждый лишний килограмм — дополнительная нагрузка на суставы. Сбалансированное питание, чтобы восполнять нужное количество витаминов и минералов.

чтобы восполнять нужное количество витаминов и минералов. Правильная осанка и позы при работе влияют на загруженность суставов.

при работе влияют на загруженность суставов. Здоровый сон способствует выработке организмом своего коллагена.

способствует выработке организмом своего коллагена. Физическая активность для укрепления всех групп мышц.

для укрепления всех групп мышц. Правильная и комфортная обувь, чтобы не перенапрягать мышцы и перегружать суставы.

Яблоки полезны для здоровья суставов / Фото Pixabay

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Если говорить о полезных продуктах для здоровья суставов, обратите внимание на: