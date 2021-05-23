Як українці бачать майбутнє Криму та Донбасу після деокупації

Понад половина Українців підтримує автономію Криму у складі України. На противагу цьому лише 4% опитаних переконані, що окупований півострів має бути частиною Росії.

Про це свідчать дані свіжого опитування Соціологічної групи "Рейтинг" за березень. У ньому українці поділилися також баченням майбутньої долі Донбасу після деокупації.

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Як українці визначили долю окупованого Криму

61% опитаних вважають, що Крим має бути автономною республікою в складі України як до 2014 року;

опитаних вважають, що Крим має бути як до 2014 року; 11% заявили, що Крим має бути кримськотатарським автономним регіоном в Україні;

8% виступають за незалежний Криму;

8% переконані, що Крим має повернутись в Україну, але з особливим статусом;

4% хочуть, аби Крим був частиною Росії;

1% вважає, що Крим має бути кримськотатарським автономним регіоном в Росії.

Прикметно, що, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу.



Українці про майбутнє окупованого Росією Криму / Фото Соцгрупи "Рейтинг"

Майбутнє Донбасу левова частка респондентів також бачить у складі України. Натомість 10% переконані, що ОРДЛО має бути частиною України, але зі спеціальним статусом. І лише 3% опитаних хочуть, щоб окуповані території стали частиною Росії.

За даними опитування Центру Разумкова , у жовтні 2020 року, абсолютна більшість (64,6%) опитаних українців вважають конфлікт на Донбасі російсько-українським. Лише 16,3% респондентів назвали конфлікт внутрішнім українським.



Українці про майбутній статус Донбасу / Фото Соцгрупи "Рейтинг"