Про це свідчать дані свіжого опитування Соціологічної групи "Рейтинг" за березень. У ньому українці поділилися також баченням майбутньої долі Донбасу після деокупації.
Важливо Україна піде на військове звільнення Донбасу тільки за однієї умови, – Арестович
Як українці визначили долю окупованого Криму
- 61% опитаних вважають, що Крим має бути автономною республікою в складі України як до 2014 року;
- 11% заявили, що Крим має бути кримськотатарським автономним регіоном в Україні;
- 8% виступають за незалежний Криму;
- 8% переконані, що Крим має повернутись в Україну, але з особливим статусом;
- 4% хочуть, аби Крим був частиною Росії;
- 1% вважає, що Крим має бути кримськотатарським автономним регіоном в Росії.
Прикметно, що, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу.
Українці про майбутнє окупованого Росією Криму / Фото Соцгрупи "Рейтинг"
Майбутнє Донбасу левова частка респондентів також бачить у складі України. Натомість 10% переконані, що ОРДЛО має бути частиною України, але зі спеціальним статусом. І лише 3% опитаних хочуть, щоб окуповані території стали частиною Росії.
Українці про майбутній статус Донбасу / Фото Соцгрупи "Рейтинг"