Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Социологической группы "Рейтинг" за март. В нем украинцы поделились также видением будущей судьбы Донбасса после деоккупации.
Важно Украина пойдет на военное освобождение Донбасса лишь при одном условии, – Арестович
Как украинцы определили судьбу оккупированного Крыма
- считают, что Крым должен быть автономной республикой в составе Украины как до 2014 года;
- 11% заявили, что Крым должен быть крымскотатарским автономным регионом в Украине;
- 8% выступают за независимый Крым;
- 8% убеждены, что Крым должен вернуться в Украину, но с особым статусом;
- 4% хотят, чтобы Крым был частью России;
- 1% считает, что Крым должен быть крымскотатарским автономным регионом в России.
Примечательно, что, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года только 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса.
Украинцы о будущем оккупированного Россией Крыма / Фото соцгруппы "Рейтинг"
Будущее Донбасса львиная доля респондентов тоже видит в составе Украины. А вот 10% убеждены, что ОРДЛО должны быть частью Украины, но со специальным статусом. И лишь 3% опрошенных хотят, чтобы оккупированные территории стали частью России.
Украинцы о будущем статусе Донбасса / Фото соцгруппы "Рейтинг"