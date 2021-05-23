Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Социологической группы "Рейтинг" за март. В нем украинцы поделились также видением будущей судьбы Донбасса после деоккупации.

Важно Украина пойдет на военное освобождение Донбасса лишь при одном условии, – Арестович

Как украинцы определили судьбу оккупированного Крыма

  • считают, что Крым должен быть автономной республикой в составе Украины как до 2014 года;
  • 11% заявили, что Крым должен быть крымскотатарским автономным регионом в Украине;
  • 8% выступают за независимый Крым;
  • 8% убеждены, что Крым должен вернуться в Украину, но с особым статусом;
  • 4% хотят, чтобы Крым был частью России;
  • 1% считает, что Крым должен быть крымскотатарским автономным регионом в России.

Примечательно, что, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года только 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса.

Українці про майбутнє окупованого Росією Криму
Украинцы о будущем оккупированного Россией Крыма / Фото соцгруппы "Рейтинг"

Будущее Донбасса львиная доля респондентов тоже видит в составе Украины. А вот 10% убеждены, что ОРДЛО должны быть частью Украины, но со специальным статусом. И лишь 3% опрошенных хотят, чтобы оккупированные территории стали частью России.

Українці про майбутній статус Донбасу
Украинцы о будущем статусе Донбасса / Фото соцгруппы "Рейтинг"

Что известно об исследовании?

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" с 13 по 21 марта 2021 года по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Методом личных интервью удалось опросить 2 400 человек. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.