Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Социологической группы "Рейтинг" за март. В нем украинцы поделились также видением будущей судьбы Донбасса после деоккупации.

Важно Украина пойдет на военное освобождение Донбасса лишь при одном условии, – Арестович

Как украинцы определили судьбу оккупированного Крыма

считают, что Крым должен быть автономной республикой в составе Украины как до 2014 года;

как до 2014 года; 11% заявили, что Крым должен быть крымскотатарским автономным регионом в Украине;

8% выступают за независимый Крым;

8% убеждены, что Крым должен вернуться в Украину, но с особым статусом;

4% хотят, чтобы Крым был частью России;

1% считает, что Крым должен быть крымскотатарским автономным регионом в России.

Примечательно, что, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года только 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса.



Украинцы о будущем оккупированного Россией Крыма / Фото соцгруппы "Рейтинг"

Будущее Донбасса львиная доля респондентов тоже видит в составе Украины. А вот 10% убеждены, что ОРДЛО должны быть частью Украины, но со специальным статусом. И лишь 3% опрошенных хотят, чтобы оккупированные территории стали частью России.

Интересно! По данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года абсолютное большинство (64,6%) опрошенных украинцев считают конфликт на Донбассе российско-украинским. Только 16,3% респондентов назвали конфликт внутренним украинским.



Украинцы о будущем статусе Донбасса / Фото соцгруппы "Рейтинг"