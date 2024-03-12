Правильно оформлена повістка: який вигляд вона має та які дані до неї вносять

В Україні триває загальна мобілізація, й військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістки. Однак варто звернути увагу, чи правильно заповнений та оформлений документ.

Оскільки повістка є офіційним документом про виклик, то вона повинна бути правильно оформленою. Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" розповіли, які відомості мають бути внесені до неї й показали, який загалом повинна мати вигляд повістка.

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Правильно оформлена повістка – яка вона

У постанові Кабінету міністрів № 1478 є затверджена форма повісток, бланк якої передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки. Оскільки це офіційний документ, то його повинні правильно заповнити співробітники ТЦК чи інші представники, які мають право вручати повістки.

Так, правильно оформлена повістка повинна містити:

назву "ПОВІСТКА";

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного;

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.



Який вигляд повинна мати правильно оформлена повістка

Водночас варто зауважити, що ТЦК та СП можуть візуально дещо змінити повістку. Якщо це не впливає на її зміст, то така повістка є цілком законною.

Якщо якісь відомості внесені до повістки неправильно, то військовозобов'язаний має повне право від неї відмовитися.

Хто може вручити повістку

Вручення повістки не означає, що військовозобов'язаного відразу відправлять на фронт. Так, існує 4 види повісток:

для уточнення даних,

для проходження військово-лікарської комісії,

мобілізаційне розпорядження,

для призову на строкову службу (нині такі повістки не видаються, оскільки під час дії воєнного стану призов на строкову службу не відбувається).

Вручити повістку можуть:

представники ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки

представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради)

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний

управителі багатоквартирних будинків.

Варто наголосити, що уповноважені особи не можуть проникати до житла особи без її згоди з метою вручення повістки. Такі дії є незаконними.