Правильно оформленная повестка: как она выглядит и какие данные в нее вносят
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестки. Однако стоит обратить внимание, правильно ли заполнен и оформлен документ.
Поскольку повестка является официальным документом о вызове, то она должна быть правильно оформленной. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали, какие сведения должны быть внесены в нее и показали, как в целом должна выглядеть повестка.
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Правильно оформленная повестка – какая она
В постановлении Кабинета министров № 1478 есть утвержденная форма повесток, бланк которой предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Поскольку это официальный документ, то его должны правильно заполнить сотрудники ТЦК или другие представители, которые имеют право вручать повестки.
Так, правильно оформленная повестка должна содержать:
- название "Повестка";
- фамилию, имя и отчество военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
- наименование должности и инициалы (инициалы собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, который выдал повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;
- дату выдачи повестки;
- мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.
Как должна выглядеть правильно оформленная повестка
В то же время стоит заметить, что ТЦК и СП могут визуально несколько изменить повестку. Если это не влияет на ее содержание, то такая повестка является вполне законной.
Если какие-то сведения внесены в повестку неправильно, то военнообязанный имеет полное право от нее отказаться.
Кто может вручить повестку
Вручение повестки не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. Так, существует 4 вида повесток:
- для уточнения данных,
- для прохождения военно-врачебной комиссии,
- мобилизационное распоряжение,
- для призыва на срочную службу (сейчас такие повестки не выдаются, поскольку во время действия военного положения призыв на срочную службу не происходит).
Вручить повестку могут:
- представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки
- представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета)
- руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный
- управляющие многоквартирных домов.
Стоит отметить, что уполномоченные лица не могут проникать в жилище лица без его согласия с целью вручения повестки. Такие действия являются незаконными.