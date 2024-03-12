Правильно оформленная повестка: как она выглядит и какие данные в нее вносят

12 марта 2024, 11:29
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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестки. Однако стоит обратить внимание, правильно ли заполнен и оформлен документ.

Поскольку повестка является официальным документом о вызове, то она должна быть правильно оформленной. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали, какие сведения должны быть внесены в нее и показали, как в целом должна выглядеть повестка.

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Правильно оформленная повестка – какая она

В постановлении Кабинета министров № 1478 есть утвержденная форма повесток, бланк которой предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Поскольку это официальный документ, то его должны правильно заполнить сотрудники ТЦК или другие представители, которые имеют право вручать повестки.

Так, правильно оформленная повестка должна содержать:

  • название "Повестка";
  • фамилию, имя и отчество военнообязанного;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер повестки;
  • номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
  • дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
  • наименование должности и инициалы (инициалы собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, который выдал повестку;
  • подпись руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;
  • дату выдачи повестки;
  • мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.


Как должна выглядеть правильно оформленная повестка

В то же время стоит заметить, что ТЦК и СП могут визуально несколько изменить повестку. Если это не влияет на ее содержание, то такая повестка является вполне законной.

Если какие-то сведения внесены в повестку неправильно, то военнообязанный имеет полное право от нее отказаться.

Кто может вручить повестку

Вручение повестки не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. Так, существует 4 вида повесток:

  • для уточнения данных,
  • для прохождения военно-врачебной комиссии,
  • мобилизационное распоряжение,
  • для призыва на срочную службу (сейчас такие повестки не выдаются, поскольку во время действия военного положения призыв на срочную службу не происходит).

Вручить повестку могут:

  • представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки
  • представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета)
  • руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный
  • управляющие многоквартирных домов.

Стоит отметить, что уполномоченные лица не могут проникать в жилище лица без его согласия с целью вручения повестки. Такие действия являются незаконными.

Автор: Анжеліка Байбак