Поскольку повестка является официальным документом о вызове, то она должна быть правильно оформленной. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали, какие сведения должны быть внесены в нее и показали, как в целом должна выглядеть повестка.

Смотрите также Законопроект о мобилизации: на каком этапе рассмотрение и какие нормы вызывают дискуссии

Правильно оформленная повестка – какая она

В постановлении Кабинета министров № 1478 есть утвержденная форма повесток, бланк которой предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Поскольку это официальный документ, то его должны правильно заполнить сотрудники ТЦК или другие представители, которые имеют право вручать повестки.

Так, правильно оформленная повестка должна содержать:

название "Повестка";

фамилию, имя и отчество военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности и инициалы (инициалы собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, который выдал повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.



Как должна выглядеть правильно оформленная повестка

В то же время стоит заметить, что ТЦК и СП могут визуально несколько изменить повестку. Если это не влияет на ее содержание, то такая повестка является вполне законной.

Если какие-то сведения внесены в повестку неправильно, то военнообязанный имеет полное право от нее отказаться.

Кто может вручить повестку

Вручение повестки не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. Так, существует 4 вида повесток:

для уточнения данных,

для прохождения военно-врачебной комиссии,

мобилизационное распоряжение,

для призыва на срочную службу (сейчас такие повестки не выдаются, поскольку во время действия военного положения призыв на срочную службу не происходит).

Вручить повестку могут:

представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки

представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета)

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный

управляющие многоквартирных домов.

Стоит отметить, что уполномоченные лица не могут проникать в жилище лица без его согласия с целью вручения повестки. Такие действия являются незаконными.