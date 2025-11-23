В усіх регіонах України: як виключатимуть світло 24 листопада

Через важку ситуацію в енергосистемі в усіх областях України у понеділок, 24 листопада, застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.

Відключення світла в Україні будуть діяти протягом усієї доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 24 листопада?

Графіки погодинних відключень світла в Україні 24 листопада діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 3 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть також протягом усієї доби.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти,

– наголосили в Укренерго.

Там також звернулися із закликом ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Яка ситуація в енергетиці?