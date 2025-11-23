Відключення світла в Україні будуть діяти протягом усієї доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Як вимикатимуть світло 24 листопада?
Графіки погодинних відключень світла в Україні 24 листопада діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 3 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть також протягом усієї доби.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти,
– наголосили в Укренерго.
Там також звернулися із закликом ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.
Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Яка ситуація в енергетиці?
У Полтаві 23 листопада зафіксували перепади напруги. За даними місцевих, у будинки деяких районів також припинили подачу опалення та води. У Харкові також повідомляють про подібну проблему.
У ДТЕК повідомляли, що є ймовірність, що невдовзі відключення світла зменшаться, якщо Росія не атакуватиме знову. Уже найближчим часом кілька важливих ремонтів може бути завершено.
Відомо, що Україні внаслідок ворожих атак пошкоджено всі великі теплові та гідроелектростанції. Це позначилося на їхній можливості виробляти електроенергію, повідомляло Міненерго.