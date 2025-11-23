Отключения света в Украине будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 24 ноября?
Графики почасовых отключений света в Украине 24 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 3 очередей. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать также в течение всех суток.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты,
– отметили в Укрэнерго.
Там також звернулися із закликом ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.
Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Какова ситуация в энергетике?
- В Полтаве 23 ноября зафиксировали перепады напряжения. По данным местных, в дома некоторых районов также прекратили подачу отопления и воды. В Харькове также сообщают о подобной проблеме.
- В ДТЭК сообщали, что есть вероятность, что вскоре отключения света уменьшатся, если Россия не будет атаковать снова. Уже в ближайшее время несколько важных ремонтов может быть завершено.
- Известно, что Украине в результате вражеских атак повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Это сказалось на их возможности производить электроэнергию, сообщало Минэнерго.