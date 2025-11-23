Отключения света в Украине будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут выключать свет 24 ноября?

Графики почасовых отключений света в Украине 24 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 3 очередей. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать также в течение всех суток.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты,

– отметили в Укрэнерго.

Там також звернулися із закликом ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Какова ситуация в энергетике?