Як вижити у блекаут у квартирі: журналістка провела експеримент

Погода в Україні потроху наближається до погоди, типової для пізньої осені. Тож із приходом холодів підготовка до можливого блекауту стає нагальним питанням. Бажано перевірити усі ліхтарики, павербанки та пальники, які ви купили.

Журналістка проєкту Dovidka.info Катерина Міщенко не просто показала 10 девайсів, які допоможуть пережити блекаут, а й випробувала їх на камеру. Що в неї вийшло – читайте на сайті 24 Каналу.

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З Ecoflow і без

Дівчина називає Ecoflow на 600 Ватт своєю найбільшою помічницею. Торік заряду станції вистачало на понад чотири години. Від неї можна заживити інтернет, ноутбук, телефон і загалом усе, що потрібно.



Утім, ціни на зарядні станції усе ж кусаються і не всі можуть дозволити собі цю покупку. На цей випадок треба мати безперебійне живлення в будинку. Маючи павербанк і кабель перетворювача напруги, можна підключити інтернет, щоб бути на зв'язку або працювати.

Як освітити квартиру без електрики

Журналістка радить придбати налобний ліхтарик. Він досить потужний і має кілька режимів роботи.

Зі свічками можна влаштувати романтичну вечерю, а от аромасвічки допоможуть відігнати негативні думки та розслабитися.

Стануть у пригоді LED-світильники, які працюють від павербанка. Один із них дівчина купила за 77 гривень. Каже: ціною та якістю задоволена, девайси не тільки допомагають вирішити побутові питання, а й додають атмосфери. Якщо маєте павербанк на два роз'єми, можна під'єднати одразу два світильники.

А от ліхтар, що живиться від сонячної енергії, не вдалося зарядити.

Аварійна лампа, яку журналістка випробувала на камеру, освітлює добре. Якщо мати три такі лампи, то було б видно усе як зазвичай. Пристрій працює дві-три години, але до того має заряджатися від електромережі протягом восьми годин.

Експеримент Катерини Міщенко із пристроями для блекауту: дивіться відео

Одяг мастхев: блекаутна версія

Коли вимкнули світло на вулиці, не можна обійтися без світлоповертальних елементів на одязі. Вони коштують близько 50 гривень і дозволять водієві помітити пасажира заздалегідь та пригальмувати.

Катерина Міщенко нагадує: у світлих речах людину краще помітно.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Майже самозарядне радіо

Хорошим придбанням стало мультифункціональне радіо. У ньому є ліхтарик і можна відправити сигнал SOS. Окрім власне роботи як радіо, пристрій працює як павербанк для телефона.

Найцікавіше те, що радіо можна заряджати. Для цього потрібно покрутити ручку протягом трьох хвилин, а потім три хвилини можна слухати передачі.

Скарб у вигляді консервацій

В "улюбленій шафці" Катерина зберігає їжу на випадок блекауту. Це овочеві консервації (помідори, огірки, кабачки), запас різних каш і круп (макарони, борошно, рис) і сублімовані продукти (гречка з яловичною, борщ з яловичною та квасолею і картопля з яловичиною).

Журналістка вирішила провести експеримент і приготувати щось із цього за допомогою газового пальника. Вона нагріла воду для гречки і нагадала правила безпеки.

Як користуватися туристичним пальником у квартирі:

використовуйте пальник у вентильованому приміщенні;

зберігайте його подалі від сонячних променів і джерел тепла, наприклад, камінів чи батарей;

обов'язково провітрюйте кімнату;

в жодному разі не встановлюйте газовий пальник на поверхні електроплит або іншого обладнання, яке може нагріватися.

Залити кашу окропом можна прямо в пакеті або ж висипати крупу в тарілку і прикрити іншою тарілкою. 350 мілілітрів води і 10 хвилин – і гречка готова.

Я зазвичай меншими порціями вживаю їжу. Добра, не пересолена, не гірше ніж самому готувати. Гречка реально смачна, я очікувала меншого від цього їдла,

– коментує журналістка.

Що ще треба мати в блекаут

Якщо немає опалення – допоможуть грілка, теплі шкарпетки і теплий одяг.

"Росіяни, вочевидь, спробують занурити усіх нас у темряву, і наша з вами задача – вистояти, не зламатися і не підкоритися. Для цього створюйте навколо себе атмосферу, яка допоможе вам з мінімальним стресом пережити цей блекаут. Це не важко, все залежить від вас", – підсумовує Катерина Міщенко.

Катерина Міщенко випробовує ліхтарики, радіо, аварійну лампу та варить сублімовану гречку на пальнику / Скриншоти 24 Каналу