Журналістка проєкту Dovidka.info Катерина Міщенко не просто показала 10 девайсів, які допоможуть пережити блекаут, а й випробувала їх на камеру. Що в неї вийшло – читайте на сайті 24 Каналу.

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З Ecoflow і без

Дівчина називає Ecoflow на 600 Ватт своєю найбільшою помічницею. Торік заряду станції вистачало на понад чотири години. Від неї можна заживити інтернет, ноутбук, телефон і загалом усе, що потрібно.



Утім, ціни на зарядні станції усе ж кусаються і не всі можуть дозволити собі цю покупку. На цей випадок треба мати безперебійне живлення в будинку. Маючи павербанк і кабель перетворювача напруги, можна підключити інтернет, щоб бути на зв'язку або працювати.

Як освітити квартиру без електрики

Журналістка радить придбати налобний ліхтарик. Він досить потужний і має кілька режимів роботи.

Зі свічками можна влаштувати романтичну вечерю, а от аромасвічки допоможуть відігнати негативні думки та розслабитися.

Стануть у пригоді LED-світильники, які працюють від павербанка. Один із них дівчина купила за 77 гривень. Каже: ціною та якістю задоволена, девайси не тільки допомагають вирішити побутові питання, а й додають атмосфери. Якщо маєте павербанк на два роз'єми, можна під'єднати одразу два світильники.

А от ліхтар, що живиться від сонячної енергії, не вдалося зарядити.

Аварійна лампа, яку журналістка випробувала на камеру, освітлює добре. Якщо мати три такі лампи, то було б видно усе як зазвичай. Пристрій працює дві-три години, але до того має заряджатися від електромережі протягом восьми годин.

Експеримент Катерини Міщенко із пристроями для блекауту: дивіться відео

Одяг мастхев: блекаутна версія

Коли вимкнули світло на вулиці, не можна обійтися без світлоповертальних елементів на одязі. Вони коштують близько 50 гривень і дозволять водієві помітити пасажира заздалегідь та пригальмувати.

Катерина Міщенко нагадує: у світлих речах людину краще помітно.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Майже самозарядне радіо

Хорошим придбанням стало мультифункціональне радіо. У ньому є ліхтарик і можна відправити сигнал SOS. Окрім власне роботи як радіо, пристрій працює як павербанк для телефона.

Найцікавіше те, що радіо можна заряджати. Для цього потрібно покрутити ручку протягом трьох хвилин, а потім три хвилини можна слухати передачі.

Скарб у вигляді консервацій

В "улюбленій шафці" Катерина зберігає їжу на випадок блекауту. Це овочеві консервації (помідори, огірки, кабачки), запас різних каш і круп (макарони, борошно, рис) і сублімовані продукти (гречка з яловичною, борщ з яловичною та квасолею і картопля з яловичиною).

Журналістка вирішила провести експеримент і приготувати щось із цього за допомогою газового пальника. Вона нагріла воду для гречки і нагадала правила безпеки.

Як користуватися туристичним пальником у квартирі:

використовуйте пальник у вентильованому приміщенні;

зберігайте його подалі від сонячних променів і джерел тепла, наприклад, камінів чи батарей;

обов'язково провітрюйте кімнату;

в жодному разі не встановлюйте газовий пальник на поверхні електроплит або іншого обладнання, яке може нагріватися.

Залити кашу окропом можна прямо в пакеті або ж висипати крупу в тарілку і прикрити іншою тарілкою. 350 мілілітрів води і 10 хвилин – і гречка готова.

Я зазвичай меншими порціями вживаю їжу. Добра, не пересолена, не гірше ніж самому готувати. Гречка реально смачна, я очікувала меншого від цього їдла,

– коментує журналістка.

Що ще треба мати в блекаут

Якщо немає опалення – допоможуть грілка, теплі шкарпетки і теплий одяг.

"Росіяни, вочевидь, спробують занурити усіх нас у темряву, і наша з вами задача – вистояти, не зламатися і не підкоритися. Для цього створюйте навколо себе атмосферу, яка допоможе вам з мінімальним стресом пережити цей блекаут. Це не важко, все залежить від вас", – підсумовує Катерина Міщенко.

Катерина Міщенко випробовує ліхтарики, радіо, аварійну лампу та варить сублімовану гречку на пальнику / Скриншоти 24 Каналу