Журналистка проекта Dovidka.info Екатерина Мищенко не просто показала 10 девайсов, которые помогут пережить блэкаут, но и опробовала их на камеру. Что у нее получилось – читайте на сайте 24 Канала.

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С Ecoflow и без

Девушка называет Ecoflow на 600 Ватт своей самой большой помощницей. В прошлом году заряда станции хватало более четырех часов. От нее можно запитать интернет, ноутбук, телефон и вообще все, что нужно.



Впрочем, цены на зарядные станции все же кусаются и не все могут позволить себе эту покупку. На этот случай нужно иметь бесперебойное питание дома. Имея павербанк и кабель преобразователя напряжения, можно подключить интернет, чтобы быть на связи или работать.

Как осветить квартиру без электричества

Журналистка советует приобрести налобный фонарик. Он достаточно сильный и имеет несколько режимов работы.

Со свечами можно устроить романтический ужин, а вот ароматические свечи помогут отогнать негативные мысли и расслабиться.

Пригодятся LED-светильники, работающие от павербанка. Один из них девушка купила за 77 гривен. Говорит: ценой и качеством довольна, аксессуары не только помогают решить бытовые вопросы, но и добавляют атмосферы. Если есть павербанк на два разъема, можно подключить сразу два светильника.

А вот фонарь, питающийся от солнечной энергии, не удалось зарядить.

Аварийная лампа, которую испытала журналистка на камеру, освещает хорошо. Если иметь три таких лампы, то было бы видно как обычно. Устройство работает два-три часа, но до этого должно заряжаться от сети в течение восьми часов.

Эксперимент Екатерины Мищенко с устройствами для блэкаута: смотрите видео

Одежда мастхев: блэкаутная версия

Когда выключили свет на улице, нельзя обойтись без светоотражающих элементов на одежде. Они стоят около 50 гривен и позволят водителю заметить пассажира заранее и притормозить.

Екатерина Мищенко напоминает: в светлых вещах человека лучше видно.



Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала

Почти самозарядное радио

Хорошим приобретением стало мультифункциональное радио. В нем есть фонарик и можно послать сигнал SOS. Помимо работы как радио, устройство работает как павербанк для телефона.

Самое интересное, что радио можно заряжать. Для этого нужно покрутить ручку в течение трех минут, затем три минуты можно слушать передачи.

Сокровище в виде консерваций

В "любимом шкафчике" Екатерина хранит пищу на случай блэкаута. Это овощные консервации (помидоры, огурцы, кабачки), запас разных каш и круп (макароны, мука, рис) и сублимированные продукты (гречка с говядиной, борщ с говядиной и фасолью и картофель с говядиной).

Журналистка решила провести эксперимент и приготовить что-нибудь из этого с помощью газовой горелки. Она нагрела воду для гречки и напомнила правила безопасности.

Как пользоваться туристической горелкой в квартире:

используйте горелку в вентилируемом помещении;

храните ее подальше от солнечных лучей и источников тепла, например каминов или батарей;

обязательно проветривайте комнату;

ни в коем случае не устанавливайте газовую горелку на поверхности электроплит или другого оборудования, которое может нагреваться.

Залить кашу кипятком можно прямо в пакете или высыпать крупу в тарелку и прикрыть другой тарелкой. 350 миллилитров воды и 10 минут – и гречка готова.

Я обычно меньшими порциями употребляю пищу. Хорошая, не пересоленная, не хуже чем самому готовить. Гречка реально вкусная, я ожидала меньшего от этой еды,

– комментирует журналистка.

Что еще нужно иметь в блэкаут

Если нет отопления – помогут грелка, теплые носки и теплая одежда.

"Россияне, очевидно, попытаются погрузить всех нас во тьму, и наша с вами задача – выстоять, не сломаться и не подчиниться. Для этого создавайте вокруг себя атмосферу, которая поможет вам с минимальным стрессом пережить этот блэкаут. Это не трудно, все зависит от вас", – заключает Екатерина Мищенко.

Екатерина Мищенко испытывает фонарики, радио, аварийную лампу и варит сублимированную гречку на горелке / Скриншоты 24 Канала