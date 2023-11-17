Украина полностью не успела восстановить все пострадавшие энергообъекты, однако большинство работ уже выполнено. Ущерб, нанесенный россиянами, оценивается в миллиардах долларов США.

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Последствия вражеских обстрелов

Министр энергетики Герман Галущенко и премьер-министр Денис Шмигаль отмечали, что план по восстановлению выполнен на 80%. По словам Шмыгаля, высоковольтные подстанции восстановлены полностью. Однако наибольший ущерб россияне нанесли ТЭЦ и ТЭС – они были повреждены на 70% и невозможно за один сезон восстановить их полностью.

По оценкам Всемирного банка, нанесенный украинской энергоструктуре ущерб превышает 10 миллиардов долларов США. Согласно отчету ООН, на 30 апреля 2023 года общая мощность выработки электричества уменьшилась более чем вдвое. Повреждены или разрушены 42 из 94 критически важных высоковольтных трансформаторов

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко убежден. что даже при оптимистическом сценарии, во время холода мощностей будет недостаточно. Возможен небольшой дефицит, когда ударят морозы. Однако даже в самом худшем случае блекаута россияне не смогут достичь.

Вероятность блекаута не превышает 15 – 20%. Хотя это тоже высокая вероятность. Наши энергетики знают, как использовать алгоритм, который необходим во время атак. Он уже наработан,

– рассказал Омельченко.

Ранее Воздушные Силы сообщали, что, несмотря на наращивание производства ракет, россияне не смогут с такой же интенсивностью атаковать энергообъекты. Однако угроза остается , у россиян есть самолеты стратегической авиации, самолеты дальней авиации, корабли Черноморского флота.

Россияне прощупывают противовоздушную оборону Украины в поисках слабых и сильных сторон. Силы обороны в свою очередь реагируют и делают выводы. Атаки россиян на Украину не прекращались.

Россияне хотят погрузить Украину во тьму